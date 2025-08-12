Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Žalgiris“ nutraukė partnerystę su ryšius su okupantais turinčia Turkijos klinika

2025-08-12 18:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 18:04

Kauno „Žalgirio“ komanda pasidalijo pranešimu, kuriame teigiama, kad nutraukė bendradarbiavimą su Turkijos klinika „Lema Clinic“.

„Žalgirio“ LKL titulo šventimo akimirkos | Roko Lukoševičiaus/LKL nuotr.

Kauno „Žalgirio“ komanda pasidalijo pranešimu, kuriame teigiama, kad nutraukė bendradarbiavimą su Turkijos klinika „Lema Clinic“.

0

To priežastis – klinikos bendradarbiavimas su Rusiją kare Ukrainoje palaikančiais asmenimis.

Pateikiame „Žalgirio“ pranešimą:

Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubas nutraukė rugpjūčio 11 d. pradėtą bendradarbiavimą su Turkijos dantų estetikos klinika „Lema Clinic“.

Paaiškėjus informacijai apie buvusių partnerių ryšius karinę agresiją vykdančioje valstybėje buvo nuspręsta bendradarbiavimą stabdyti jam dar neįsibėgėjus. Toks sprendimas buvo priimtas nedelsiant, o jo komunikacija užtruko sprendžiant sutarties nutraukimo teisinius niuansus.

Renkantis partnerius suklydome, neįvertindami jų veiklos bei rinkodaros geografijos ir šią klaidą kuo skubiau ištaisysime. Tuo pačiu informavome „Lema Clinic“ įmonę, kad jų veiklos strategija neatitinka mūsų vertybių.

Kauno „Žalgiris“ ne kartą yra pademonstravęs savo tvirtą poziciją dėl karinės agresijos – klubas yra išreiškęs paramą Ukrainai, vykdė ne vieną paramos akciją, skyrė lėšas pagalbą Ukrainai teikiančioms organizacijoms.

