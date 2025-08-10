Ar didelis amžiaus skirtumas poroje yra problema? Psichoterapeutė atsakė be užuolankų

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ ekspertė aptarė tai, kada amžiaus skirtumas tampa iššūkiu, kokie santykiai dažniausiai grindžiami trūkumo kompensacija, ir kaip atpažinti brandžią partnerystę.
Visuomenėje vis dar gyvuoja stereotipai apie santykius tarp skirtingo amžiaus partnerių, ypač kai vienas jų gerokai vyresnis. Tačiau psichologė R. Ramanauskienė siūlė pažvelgti iš kitos pusės.
„Jeigu esame skirtingoje kartoje, tai vis tiek turėsime skirtingą patirtį, požiūrį į gyvenimą ir skirtingus išgyvenimus“, – sakė ji.
Vis dėlto, jei pora jaučiasi gerai ir egzistuoja pagarba vienas kitam, amžiaus skirtumas nebūtinai tampa kliūtimi. Dažnai visai ne pats amžius nulemia santykių kokybę, o tai, ar pora emociškai susitinka tame pačiame lygmenyje.
„Kartais vyrai ieško mamų, Tai toks labai individualus dalykas, iš tikrųjų, apie ką tai yra. Labai svarbu žiūrėti, kad tai nebūtų užpildyta iš trūkumo, o iš daugiau praplėtimo ir vienas kito pagarbos“, – pabrėžė ji.
Pagrindinė problema – ne amžius
Pasak specialistės, amžiaus skirtumas nebūtinai yra problema. Svarbiausia, kad būtų abipusė pagarba, emocinis saugumas ir sąmoningumas, kad nei vienas iš partnerių nepaverstų santykių galios žaidimu.
Tai kaipgi atpažinti, kada santykių pradžioje jaučiamas susižavėjimas gali peraugti į gilesnį, brandų ryšį? Anot R. Ramanauskienės, tai priklauso nuo abiejų partnerių pastangų ir gebėjimo gilintis.
„Tai turbūt tai ir yra apie tą santykio gilumą, tvirtumą, ar aš jaučiuosi saugus, kiek mes apsisprendėm priimti ir gerbti vienas kito pasirinkimus, ribas, gebėjimą kažkaip spręsti konfliktus“, – teigė specialistė.
Ji pabrėžė, kad svarbu ne bėgti nuo problemų, o jas spręsti drauge:
„Problema yra problema, bet mes esame prieš problemą ir turime spręsti ją kartu. Tada, sakyčiau, santykiuose atsiranda tvirtumas.“
