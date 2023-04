Besilaukianti Ugnė Siparė išdavė energijos paslaptį: štai, ką ji daro

Tiesa, aktyvų sportą šiuo gyvenimo etapu pakeitė šiek tiek ramesnis. Tačiau U. Siparė nesiūlo fanatiškai laikytis numatyto plano: jei retkarčiais pasitaiko pasmaguriauti kaloringesnio deserto, patinginiauti ar užkąsti greito maisto restorane, neverta dėl to labai graužtis: „Svarbiausia vėl ilgesniam laikui grįžti į sveikatai palankios gyvensenos vėžes.“

Energijos teikia pasivaikščiojimai ir tyras vanduo

Jei dažnam miegus išvaiko bei susikaupti padeda keli puodeliai kavos, tai Ugnei Siparei pakanka ir vieno:

„Daugelis, žinodami mano ritmą ir įtemptą darbotvarkę, stebisi, kad nesu priklausoma nuo kofeino. Man pakanka, o ir gydytoja leido, išgerti vieną puodelį kavos per dieną. Na, o arbatas geriu kasdien skirtingas. Girdėjau gerą patarimą – nuolat neplikyti tų pačių žolelių arbatos. Taigi, atradau visą jų skonių įvairovę. Be to, labiau nei kava, energijos teikia pasivaikščiojimas gryname ore ir pakankamas išgerto vandens kiekis.“

Sužinojusi, kad laukiasi, U. Siparė pradėjo daugiau domėtis sveikatai palankia mityba ir apsidžiaugė, kad nereikėjo nieko kardinaliai keisti. „Mano įpročiai buvo pakankamai sveikatai palankūs ir iki tol. Aišku, dabar nebevartoju nieko termiškai neapdoroto, nors tartarų ir Benedikto kiaušinių tikrai pasiilgstu, daugiau valgau įvairios žuvies, stengiuosi dažniau paįvairinti savo meniu, nesirinkti visuomet tų pačių patiekalų“, – pasakoja Ugnė.

Svarbi maisto įvairovė

Televizijos laidų vedėja įsitikinusi, kad gerą sveikatą ir savijautą užtikrina trys komponentai: subalansuota mityba, sportas ir kokybiškas miegas. Net jei tenka labai anksti keltis, Ugnė nepraleidžia, jos nuomone, svarbiausio dienos valgio – gardžių ir sveikų pusryčių (tai dažnai būna kiaušinienė ar grikių košė), nuo kurių prasideda jos žvali, energinga ir kūrybinga diena. Jos virtuvėje visada galima rasti daug daržovių, mėsos, juodos duonos, gazuoto ir negazuoto vandens.

„Dar turime įvairių egzotiškų ingredientų. Čia jau vyro sritis, kuris paprastai tik informuoja, jog šiandien, pavyzdžiui, valgysime indišką, o rytoj – meksikietišką maistą. Jis – geriausias mano pažįstamas virtuvės šefas, kurio receptai labai kūrybingi ir kaskart skirtingi. Dažnai įkvėpimas naujiems receptams kyla tiesiog prekybos centre, pamačius ką nors skanaus“, – vyro talentais džiaugiasi U. Siparė.

Net jei maitinamės subalansuotai ir vengiame pridėtinio cukraus, kiekvienas retkarčiais nesusilaikome nuo viliojančių desertų. Televizijos laidų vedėja pastaruoju metu beveik kasdien suvalgo po porciją ledų, kurių visada yra jos šaldiklyje. Vis dėlto, priekabiau skaito kitokių desertų etiketes:

„Tiesą sakant, niekada nebuvau didelė saldumynų mėgėja, nors dabar saldumynų norisi dažniau. Gerai, kad šiais laikais parduotuvių lentynose galima surasti įvairių sveikesnių alternatyvų, tad svarbiausia nepatingėti paskaityti deserto sudėties. Be to, juk ir patiems visai įdomu kartais pasigaminti ko nors gardaus bei sveiko. Juk produktų yra pačių įvairiausių. Taigi, turime visas galimybes valgyti ir skaniai, ir palankiai sveikatai.“

Emocinės ir fizinės sveikatos ryšys

Televizijos laidų vedėja įsitikinusi, kad emocinė ir fizinė sveikata tarpusavyje labai susijusios. „Tam tikrai padeda aktyvesni pomėgiai. Man labai patinka plaukioti baseine: tai naudinga ir kūnui, ir sielai. Dabar tiesiog mėgaujuosi maloniu laikotarpiu. Mano darbotvarkė nebe tokia įtempta, kokia buvo anksčiau, todėl turiu daugiau laiko sau, daug mažiau patiriu streso. Net jei ir kyla kartais šioks toks nerimas, tai net ir jis dabar malonus“, – atvirauja U. Siparė.

Žinoma moteris atskleidžia, jog sportas visada padėdavo išlieti susikaupusias emocijas ir išsklaidyti stresą.

„Anksčiau mėgdavau aktyvias ir intensyvias treniruotes su šokių elementais ir trankia muzika, patikdavo sportuoti su svoriais, užsiimdavau ir oro joga, reikalaujančia akrobatikos elementų. Dabar viskas pasikeitė. Šiuo metu lankau nėščiųjų mankštas, kurios primena pilatesą ar kalanetikos užsiėmimus ir yra pritaikytos būsimoms mamytėms. Tokios treniruotės orientuotos į pasiruošimą gimdymui. Todėl, nors ir pasikeitusi, fizinė veikla mano gyvenime liko. Manau, kad tai svarbu ruošiantis gimdymui ir po jo“, – neabejoja U. Siparė.

Daugeliui sunku išlaikyti motyvaciją teisingai maitintis ir reguliariai sportuoti. U. Siparė dalinasi naudingais patarimais:

„Visada pati sunkiausia yra pradžia, todėl svarbu bent mėnesį nuoširdžiai laikytis numatyto mitybos režimo ir prisiversti sportuoti. Vėliau tai taps įpročiu ir net nebesinorės gyventi kitaip, nes pajusite teigiamus kūno ir savijautos pokyčius. Taip pat negalima plakti savęs už mažas nuodėmes – svarbiausia jausti saiką. Jei labai norisi šiandien patingėti ar papietauti greito maisto restorane – nieko baisaus, kol to nedarome kasdien.“

Gerai savijautai – pakankamas daržovių kiekis

Geros savijautos mėnesio proga prekybos tinklas „Rimi“ atliko tyrimą apie šalies gyventojų savijautą, susijusią su fizine, emocine sveikata, mitybos įpročiais ir fiziniu aktyvumu. Gera žinia ta, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų (55 proc.) savo savijautą vertina kaip iš esmės gerą (Latvijoje – 39 proc., Estijoje – 49 proc.).

Kalbant apie mitybos įpročius, 63 proc. respondentų Lietuvoje stengiasi mažinti cukraus vartojimą, valgyti kuo daugiau žalumynų, daržovių, vaisių ir uogų, taip pat nevartoti greito maisto (57 proc.). Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kasdien suaugusiam žmogui reikėtų suvalgyti ne mažiau kaip 400 gramų daržovių.

„Bendras rekomenduojamų daržovių ir vaisių kiekis mūsų mityboje neturėtų sumažėti visus metus. Todėl verta prisiminti galbūt rečiau perkamas nebrangias daržoves ir panaudoti jas ruošiant maistą šeimai. Norint sutaupyti, būtų logiška rinktis sezonines Lietuvos ūkininkų daržoves, nes, sezonui įsibėgėjus, jos būna pigesnės ir šviežesnės dėl transportavimo išlaidų bei pristatymo laiko. Daugiausia galima sutaupyti planuojant savaitės maisto meniu iš anksto“, – pranešime spaudai pataria „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva.