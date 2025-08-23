Verslininkė Karolina Barasnevičiūtė atšoko vestuves su mylimuoju airiu: pasidalino šventės akimirkomis

Karolina Barasnevičiūtė, „Newcrush“ ir „Aimx“ įkūrėja, prieš savaitę atšventė vestuves su mylimuoju airiu Darraghu McCormacku. Pora socialiniuose tinkluose pasidalino jausmingais kadrais bei sutiko jais pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Laukia dar viena šventė
Karolina atsivėrė, jog ši šventė buvo civilinė, todėl laukia dar viena šventė:
„Čia buvo civilinė, o vestuvės dar laukia“.
Nuotraukose matomos džiaugsmingos akimirkos, laimingi jaunavedžiai bei vestuvių svečiai.
Tarp svečių matomi ir žinomi veidai. Šalia jaunųjų pozuoja prieš porą metų atšventę savo vestuves, Dovilė Urbanaitė su vyru.
