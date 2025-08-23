Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Verslininkė Karolina Barasnevičiūtė atšoko vestuves su mylimuoju airiu: pasidalino šventės akimirkomis

2025-08-23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 17:42

Žinoma verslininkė, „Newcrush“ ir „Aimx“ įkūrėja Karolina Barasnevičiūtė atšoko vestuves su vyru IT sprendimų strateginių klientų pardavimų vadovu Darraghu McCormacku. Pora pasidalino jausmingais kadrais iš vykusių vestuvių.

Karolinos Barasnevičiūtės vestuvės (Nuotr. socialinių tinklų)
7

Žinoma verslininkė, „Newcrush" ir „Aimx" įkūrėja Karolina Barasnevičiūtė atšoko vestuves su vyru IT sprendimų strateginių klientų pardavimų vadovu Darraghu McCormacku. Pora pasidalino jausmingais kadrais iš vykusių vestuvių.

Karolina Barasnevičiūtė, „Newcrush“ ir „Aimx“ įkūrėja, prieš savaitę atšventė vestuves su mylimuoju airiu Darraghu McCormacku. Pora socialiniuose tinkluose pasidalino jausmingais kadrais bei sutiko jais pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA

Karolinos Barasnevičiūtės vestuvės
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karolinos Barasnevičiūtės vestuvės

Laukia dar viena šventė

Karolina atsivėrė, jog ši šventė buvo civilinė, todėl laukia dar viena šventė:

„Čia buvo civilinė, o vestuvės dar laukia“.

Nuotraukose matomos džiaugsmingos akimirkos, laimingi jaunavedžiai bei vestuvių svečiai. 

Tarp svečių matomi ir žinomi veidai. Šalia jaunųjų pozuoja prieš porą metų atšventę savo vestuves, Dovilė Urbanaitė su vyru. 

