Paaiškėjo, kaip dabar jaučiasi vienintelis aviakatastrofą Indijoje išgyvenęs keleivis

Katastrofą išgyvenęs keleivis pasakojo artimiesiems, kad sapnuose iš naujo išgyvena lemtingą skrydį, rašoma mirror.co.uk.
Po aviakatastrofos negali ramiai miegoti naktimis
Vishwashas Kumaras Rameshas buvo vienintelis iš 242 keleivių, išgyvenęs aviakatastrofą, įvykusią Ahmedabade, Indijoje.
Jis patyrė tik veido ir krūtinės sužalojimus. Jo šeima sako, kad dabar jis kenčia nuo miego sutrikimų dėl pasikartojančių košmarų, kuriuose vėl atsiduria tame pačiame lėktuve.
Jis taip pat išgyvena dėl savo jaunesniojo brolio Ajaus (35 m.) netekties, kuris žuvo tame pačiame lėktuve.
„Jis negali miegoti naktimis. Jis miega, bet tai nėra gilus miegas. Kai užmiega, sapnuoja, kad yra lėktuve. Jis prisimena, kaip visi mirė jo akyse“, – „Sunday Times“ sakė 24 metų Viswasho sūnėnas Krunalis Kešavas.
Pasak sūnėno, Kumaras Rameshas nusprendė pasilikti Indijoje, kad atsigautų, o ne grįžti į savo namus Londone ar pas šeimą Lesterio mieste:
„Jis apie aviakatastrofą stengiasi nekalbėti. Jo žmona ir ketverių metų sūnus yra su juo ir jį palaiko. Jis stengiasi gyventi normalų gyvenimą, bet nelabai išeina iš namų. Daugiausia laiko leidžia su šeima. Prieš avariją jis gyveno Diu mieste su broliu.“
Kitas giminaitis pridūrė: „Jis jaučiasi kaltas, kad liko vienintelis gyvas, kai visi kiti, įskaitant jo brolį, žuvo. Tai sunku išgyventi.“
Prieš tragediją Vishwashas Kumaras buvo Indijoje, lankė giminaičius ir rūpinosi šeimos žvejybos verslu, kurį valdė kartu su broliu. Jie gaudydavo skumbres ir sardines, kurias parduodavo vietiniams tiekėjams.
Žvejybos sezonui pasibaigus jie grįždavo į Jungtinę Karalystę. Skrydžio bilietus įsigijo likus savaitei iki nelaimės.
Kodėl galėjo įvykti aviakatastrofa?
Indijos avarijų tyrimų biuro (AAIB) preliminarioje 15 puslapių ataskaitoje teigiama, kad pilotų kabinoje kilo nesusipratimas tarp dviejų pilotų: vienas paklausė, kodėl buvo perjungti degalų jungikliai, o kitas teigė to nepadaręs.
„Wall Street Journal“ skelbia, kad JAV tyrėjai įtaria – kapitonas Sumeetas Sabharwalas (56 m.) galėjo netyčia nutraukti degalų tiekimą į variklius netrukus po pakilimo. Lėktuvą pilotavo antrasis pilotas – 32 metų Clive’as Kunderis, o kapitonas stebėjo jo veiksmus.
Daugiau nei 20 aukų artimųjų kreipėsi į Aukščiausiąjį teismą, reikalaudami, kad „Air India“ atskleistų pilotų asmens bylas, sveikatos duomenis ir kitus svarbius įrodymus.
Indijos tyrėjai planuoja kitais metais pateikti išsamesnę galutinę ataskaitą. Tyrėjai analizuoja, kaip abu 12 metų senumo „Boeing 787 Dreamliner“ degalų valdymo jungikliai vos keliomis sekundėmis po pakilimo persijungė į „išjungimo“ padėtį, dėl ko varikliai neteko degalų ir prarado galią. Tokie veiksmai įprastai atliekami tik po nusileidimo.
Kabinos garso įrašuose girdima, kaip vienas pilotas klausia: „Kodėl išjungei?“ – o kitas atsako: „Neišjungiau.“ Jungikliai vėliau buvo grąžinti į įprastą padėtį, dėl to varikliai automatiškai vėl įsijungė. Vienas jų atgavo trauką, kitas – ne.
Remiantis „FlightRadar24“ duomenimis, lėktuvas pakilo į 625 pėdų (191 metro) aukštį esant giedram orui, bet po maždaug 50 sekundžių dingo iš horizonto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!