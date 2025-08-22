Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Per plauką nuo katastrofos: ore vos nesusidūrė lėktuvas ir dronas

2025-08-22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 10:45

Londono Hitrou tarptautiniame oro uoste gegužės mėnesį įvyko itin pavojingas incidentas, skelbia „The Sun“. Dronas vos nesusidūrė su keleiviniu lėktuvu „Airbus A320“.

Lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

0

Skelbiama, kad lėktuvas buvo ką tik pakilęs.

Pilotai pastebėjo droną

Prieš pilotų langą pasirodė dronas, kuris praktiškai užstojo pilotams vaizdą. Dronas buvo maždaug trijų metrų ilgio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiek kapitonas, tiek pirmasis pilotas pamatė virš galvų iš priešingos pusės praplaukiantį ryškiai baltą objektą. Jis atrodė esąs mažiausiai 2–3 metrų dydžio. Gali būti, kad jis buvo didesnis, nes užėmė didžiąją dalį priekinio stiklo“, – teigiama ataskaitoje.

„Pirmasis pilotas pastebėjo, kad objektas buvo trikampio formos. Kapitonas objektą matė tik periferiniu regėjimu sekundę ar dvi, todėl negalėjo patikimai apibūdinti jo formos. Jokių žymių nepastebėta“, – priduriama joje.

Pilotai sako, kad dronas buvo labai arti, praskrido galbūt dešimties metrų atstumu. Pilotai manė, kad buvo akivaizdus susidūrimo pavojus.

Ataskaitoje neskelbiama, kieno buvo dronas, kas jį pilotavo.

Droną pastebėjo ir radarai. Dronas nebuvo rastas.

Skrydžiai be leidimo netoli Jungtinės Karalystės oro uostų gali užtraukti baudas arba iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmes.

