Per plauką nuo katastrofos: ore vos nesusidūrė lėktuvas ir dronas

Skelbiama, kad lėktuvas buvo ką tik pakilęs.
Pilotai pastebėjo droną
Prieš pilotų langą pasirodė dronas, kuris praktiškai užstojo pilotams vaizdą. Dronas buvo maždaug trijų metrų ilgio.
„Tiek kapitonas, tiek pirmasis pilotas pamatė virš galvų iš priešingos pusės praplaukiantį ryškiai baltą objektą. Jis atrodė esąs mažiausiai 2–3 metrų dydžio. Gali būti, kad jis buvo didesnis, nes užėmė didžiąją dalį priekinio stiklo“, – teigiama ataskaitoje.
„Pirmasis pilotas pastebėjo, kad objektas buvo trikampio formos. Kapitonas objektą matė tik periferiniu regėjimu sekundę ar dvi, todėl negalėjo patikimai apibūdinti jo formos. Jokių žymių nepastebėta“, – priduriama joje.
Pilotai sako, kad dronas buvo labai arti, praskrido galbūt dešimties metrų atstumu. Pilotai manė, kad buvo akivaizdus susidūrimo pavojus.
Ataskaitoje neskelbiama, kieno buvo dronas, kas jį pilotavo.
Droną pastebėjo ir radarai. Dronas nebuvo rastas.
Skrydžiai be leidimo netoli Jungtinės Karalystės oro uostų gali užtraukti baudas arba iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmes.
