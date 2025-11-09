 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Japonijoje įvykus 6,7 balo žemės drebėjimui kilo nedidelis cunamis

2025-11-09 13:31 / šaltinis: BNS
2025-11-09 13:31

Japoniją sekmadienį vakare supurtė 6,7 balo žemės drebėjimas, o po jo šiaurinę Ramiojo vandenyno pakrantę pasiekė nedidelės cunamio bangos, pranešė pareigūnai.

Japonijoje įvykus 6,7 balo žemės drebėjimui kilo nedidelis cunamis BNS Foto

Japoniją sekmadienį vakare supurtė 6,7 balo žemės drebėjimas, o po jo šiaurinę Ramiojo vandenyno pakrantę pasiekė nedidelės cunamio bangos, pranešė pareigūnai.

0

Pirmasis cunamis 17 val. 37 min. vietos (10 val. 37 min. Lietuvos) laiku smogė Mijako miestui Ivatės prefektūroje, tačiau jis buvo toks mažas, kad Japonijos meteorologijos agentūra (JMA) teigė negalinti išmatuoti jo lygio.

Po dviejų minučių 10 cm banga pasiekė Ofunatą, pranešė JMA.

Žemės drebėjimas įvyko apie 17 val. 3 min. vietos (10 val. 3 min. Lietuvos) laiku laiku vandenyse prie Ivatės, todėl JMA paskelbė įspėjimą dėl galimo iki 1 m aukščio cunamio.

JAV geologijos tarnybos matavimais, Japonijoje įvyko 6,8 balo stiprumo žemės drebėjimas.

Po pirminio drebėjimo sekė 5,3–6,3 balo pakartotiniai smūgiai, pranešė JMA.

Sekmadienio rytą tame pačiame regione įvyko šeši 4,8–5,8 balo stiprumo drebėjimai jūroje, kurie sausumoje buvo vos juntami ir nesukėlė cunamių pavojaus.

Japonija, esanti ant keturių pagrindinių tektoninių plokščių vakariniame Ramiojo vandenyno Ugnies žiedo pakraštyje, yra viena tektoniškai aktyviausių pasaulio šalių.

Archipelage, kuriame gyvena apie 125 mln. žmonių, kasmet įvyksta apie 1,5 tūkst. žemės drebėjimų arba apie 18 proc. visų žemės drebėjimų pasaulyje, tačiau didžioji dauguma jų nepadaro žalos.

Dauguma jų nestiprūs, o jų padaryta žala priklauso nuo jų vietos ir gylio po Žemės paviršiumi.

