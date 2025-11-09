 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas turistų pamėgtoje saloje: milžiniškos bangos nušlavė paplūdimį, yra aukų

2025-11-09 10:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 10:11

Turistų pamėgtoje Tenerifės saloje esančiame paplūdimyje poilsiavę žmonės išgyveno tikrą siaubą, rašo „The Mirror“. Viena turistė žuvo, dar bent aštuoni yra sužeisti.

Siaubas turistų pamėgtoje saloje: milžiniškos bangos nušlavė paplūdimį, yra aukų (nuotr. SCANPIX)

Turistų pamėgtoje Tenerifės saloje esančiame paplūdimyje poilsiavę žmonės išgyveno tikrą siaubą, rašo „The Mirror". Viena turistė žuvo, dar bent aštuoni yra sužeisti.

0

Saulėje deginęsi turistai buvo priversti bėgti į saugią vietą. Milžiniškos bangos staiga nušlavė paplūdimį.

Paplūdimį nušlavė bangos

Į saugias vietas bėgę žmonės klupo, gelbėtojai šaukė. Žmonės baiminosi, kad juos bangos gali įtraukti į gilumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl bangų sužeisti aštuoni žmonės, jie sužalojimus daugiausiai patyrė trenkęsi į uolas ar prieplauką. Trys žmonės tebėra sunkios būklės. Žmonės daugiausiai sužaloti kojų ir klubų srityse.

Vienos turistės išgelbėti nepavyko, jos mirtis konstatuota įvykio vietoje.

Valdžios institucijos nuolat perspėja žmones apie pavojus, susijusius su maudynėmis esant sudėtingoms jūros sąlygoms.

Kanarų salų vyriausybė pradėjo didelę visuomenės informavimo kampaniją. Vietos pareigūnai ragina Kanarų salų gyventojus šią savaitę būti atsargius prie jūros dėl stiprių ir didelių bangų.

