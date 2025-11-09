 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Į Filipinus atslinkus supertaifūnui užregistruota pirmoji žūtis, evakuota virš milijono žmonių

2025-11-09 11:49 / šaltinis: BNS
2025-11-09 11:49

Filipinų centrinėje dalyje per supertaifūną „Fung-wong“ iš po nuolaužų ir išverstų medžių buvo ištrauktas moters, kuri bandė evakuotis iš savo namų, kūnas, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė gelbėtojas.

Į Filipinus atslinkus supertaifūnui užregistruota pirmoji žūtis, evakuota virš milijono žmonių (AP Photo nuotr.)

Filipinų centrinėje dalyje per supertaifūną „Fung-wong“ iš po nuolaužų ir išverstų medžių buvo ištrauktas moters, kuri bandė evakuotis iš savo namų, kūnas, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė gelbėtojas.

Šis supertaifūnas, vos kelios dienos po to, kai šalį nusiaubė kita audra, veržėsi į vakarus, jo vėjo greitis netoli centro siekė 51,4 m. per sek, o nuo 11 val. ryto vietos (5 val. Lietuvos) laiku – iki 63,9 m. per sek., pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Samaro provincijos Katbalogano miesto gelbėtojas Junielis Tagarino (Džunielis Tagarinas) sakė, kad 64 metų moteris su šeimos nariais šeštadienio vakarą evakavosi, kai netikėtai „grįžo į savo namus“ ir po kelių valandų buvo rastas jos kūnas.

Vyriausybės civilinės gynybos departamentas sekmadienį pranešė, kad prieš artėjantį taifūną prevenciškai evakuota beveik 1,2 mln. žmonių.

