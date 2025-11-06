 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Taifūnas Filipinuose nusinešė daugiau kaip 140 žmonių gyvybes

2025-11-06 08:05 / šaltinis: BNS
2025-11-06 08:05

Taifūnas „Kalmaegi“, sukėlęs niokojančius potvynius centrinėje Filipinų dalyje, nusinešė daugiau kaip 140 žmonių gyvybes, o dar 127 dingo be žinios.

Supertaifūnas „Ragasa“ pasiekė Filipinus (nuotr. SCANPIX)

Taifūnas „Kalmaegi“, sukėlęs niokojančius potvynius centrinėje Filipinų dalyje, nusinešė daugiau kaip 140 žmonių gyvybes, o dar 127 dingo be žinios.

REKLAMA
0

Nacionalinė civilinės gynybos tarnyba patvirtino, kad pranešta apie 114 žuvusiųjų, tačiau Sebu provincijos institucijos užfiksavo dar 28 žūtis.

Dauguma mirčių užfiksuota centrinėje Sebu provincijoje, kurią smarkiai paveikė „Kalmaegi“ sukelti staigūs potvyniai.

Provincijos gubernatorė Pamela Baricuatro (Pamela Barikvatro) situaciją pavadino „beprecedente ir niokojančia“.

Per 24 valandas iki taifūnui pasiekiant krantą, „Kalmaegi“ atnešė 18,3 centimetro lietaus, kas gerokai viršija mėnesio vidurkį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų