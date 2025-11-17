Kodėl Nausėdienei suteikiama VIP išimtis – kuo ji išskirtinė? Ekspertas rėžė be užuolankų

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad Lietuvos ir užsienio valstybių prezidentų sutuoktiniai oro uostuose būtų laikomi labai svarbiais asmenimis – jiems nereikėtų atlikti aviacinio saugumo patikros ir jie būtų aptarnaujami VIP tvarka.
Istorijos mokslų daktaras, politologas Bernaras Ivanovas klabėjo, kad demokratinėse šalyse net aukščiausi pareigūnai, turintys diplomatinius pasus ir tam tikras privilegijas, paprastai naudojasi jomis minimaliai.
„Bet kokiu atveju mes suprantame, kas yra diplomatai, diplomatinis etiketas ir diplomatiniai pasai. Juos turi ir aukščiausio rango politikai, ir prezidentas.
Todėl jų bagažui, sakykime taip, taikomos tam tikros privilegijos. Tačiau praktika yra labai įvairi. Paprastai, demokratinėse šalyse privilegijų būna minimaliai“, – sakė jis.
Vadovų polinkis siekti išskirtinumo – likęs iš sovietmečio
Pasak eksperto, daugelio demokratinių šalių lyderių sąmoningai vengia privilegijų ir keliauja įprastomis priemonėmis. Tiesa, Lietuvoje polinkis siekti išskirtinumo dar yra likęs iš sovietmečio.
„Apskritai net valstybių vadovai ar prezidentai – Austrijos prezidentas – važinėja viešuoju transportu.
Buvęs Nyderlandų premjeras, ir dabartinis NATO vadovas, Mark Rutte važinėdavo dviračiu ir neturėjo jokių privilegijų, neskraidė jokiais specialiais reisais [red. pastaba – specialiomis transporto priemonėmis].
Skandinavijoje yra principas skraidyti ekonomine klase. Pas mus, man atrodo, privilegijų siekimas ateina dar iš sovietmečio“, – įvardijo pašnekovas.
Nausėdienė galėjo pasinaudoti proga atsisakyti šios privilegijos
B. Ivanovo nuomone, valdžios atstovų siekis naudotis perteklinėmis privilegijomis rodo netinkamą požiūrį į tarnystę žmonėms bei kenkia jų reputacijai. Šiuo atveju, D. Nausėdienė nepasinaudojo galimybe to išvengti.
„Mano galva, mūsų vadovų kortežai, net Seimo ar Vyriausybės narių, net kažkokių eilinių klerkų – yra atgyventa.
Tai rodo netinkamą valdžios požiūrį į savo vietą. Atėję į valdžią jie turi tarnauti <...> noras ponauti ir priimti privilegijas, šioje vietoje, blogai vaizduoja politikus, kurie to siekia.
Deja, bet D. Nausėdienė praleido progą būti aukščiau tokių privilegijų“, – komentavo istorijos mokslų daktaro.
Politologas atkreipė dėmesį, jog prezidento sutuoktinio statusas Lietuvoje nėra oficialiai apibrėžtas, todėl jam neturėtų būti suteikiamos išskirtinės privilegijos. Taip pat, demokratinėse šalyse visuomenė ir tradicijos jau seniai tokių dalykų nebetoleruoja.
„Aš nežinau, ar apskritai Lietuvoje yra oficialus prezidento žmonos statusas. Man atrodo, kad tai nėra įforminta. Yra tam tikri niuansai, etiketai, diplomatinis protokolas ir visa kita.
Kaip sakiau, demokratinių šalių vadovai sąmoningai vengia situacijų, kai pašaliniai asmenys ar pareigų tiesiogiai nevykdantys asmenys turėtų kokių nors išskirtinių teisių.
Juolab pačios visuomenės ten politikus seniai jau yra paauklėjusios ir išmokusios gerų manierų“, – dalijosi jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad D. Nausėdienės vaidmuo Lietuvoje yra svarbus, tačiau, skirtingai nei JAV ar kitose valstybėse, pirmosios šalies ponios funkcijos nėra apibrėžtos.
Tokie vadovai praranda reputaciją žmonių akyse
Ekspertas kalbėjo, kad Lietuvoje politikai dar nėra gerai išauklėti ir išmokę gerų manierų, todėl jų ir neturi. Anot jo, siekis išsiskirti smulkiomis privilegijomis atrodo kaip tuščias demonstrąvimasis, kuris tik kenkia žmogaus reputacijai mąstančių žmonių akyse.
„Mano supratimu, čia yra smulkūs, maži dalykai – kaip noras turėti kažkokius aksesuarus. Turėti tai, ko kiti neturi: „Aš turiu tą ir aną <...>, o dabar turiu ir privilegiją būti VIP zonoje.“
Man tai labai nepatinka, ir, šiaip, mąstančių žmonių akyse tokie žmonės praranda reputaciją.
Aš sakyčiau, jeigu žmogus nesupranta, kad tai yra blogai, tai jo reputacija, savaime aišku, eina į minusą“, – akcentavo B. Ivanovas.
URM: siekiama išvengti aviacinės saugumo patikros keliaujant vieniems
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad tokį siūlymą numatantį nutarimo projektą Užsienio reikalų ministerija (URM) registravo pirmadienį. Jau antradienį šis klausimas buvo aptartas ir Tarpinstitucinio pasitarimo metu.
Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, valstybių vadovų sutuoktiniai Lietuvos oro uostuose aptarnaujami kaip labai svarbūs asmenys tik tuo atveju, jeigu kelionėn vyksta kartu su prezidentais.
Siūloma numatyti, kad Lietuvos vadovų sutuoktiniai išvengtų aviacinės saugumo patikros ir tais atvejais, kai keliauja vieni.
