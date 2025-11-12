 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Oro uoste Nausėdienė skris kaip VIP: nereiks patikrų net keliaujant vienai

2025-11-12 13:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:37

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kuriuo Lietuvos ir užsienio šalių prezidentų sutuoktiniai būtų atleidžiami nuo aviacinio saugumo patikros ir šalies oro uostose būtų aptarnaujami kaip labai svarbūs asmenys.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė (nuotr. Elta)

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė (nuotr. Elta)

13

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kuriuo Lietuvos ir užsienio šalių prezidentų sutuoktiniai būtų atleidžiami nuo aviacinio saugumo patikros ir šalies oro uostose būtų aptarnaujami kaip labai svarbūs asmenys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokį siūlymą numatantį nutarimo projektą Užsienio reikalų ministerija (URM) registravo pirmadienį. Jau antradienį šis klausimas buvo aptartas ir Tarpinstitucinio pasitarimo metu. 

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, valstybių vadovų sutuoktiniai Lietuvos oro uostuose aptarnaujami kaip labai svarbūs asmenys tik tuo atveju, jeigu kelionėn vyksta kartu su prezidentais. Siūloma numatyti, kad Lietuvos vadovų sutuoktiniai išvengtų aviacinės saugumo patikros ir tais atvejais, kai keliauja vieni.

URM teigimu, aukščiausiųjų šalies pareigūnų sutuoktiniai prisideda prie valstybės įvaizdžio formavimo, vyksta susitikti su kitų šalių pirmaisiais asmenimis, atlieka reprezentacines, taip pat socialines ir kultūrines funkcijas, skatina tarptautinius ryšius – ir tam tikrais atvejais tai daro nepriklausomai nuo aukščiausiųjų šalies pareigūnų. Todėl siūloma, kad Lietuvos prezidentų sutuoktiniai būtų atleisti nuo patikros procedūrų.

Ministerijos vertinimu, pokyčiai ne tik užtikrintų tinkamą protokolo reikalavimų įgyvendinimą, deramą valstybės reprezentavimą, bet ir leistų sumažinti administracinę naštą, atsisakant papildomų procedūrinių reikalavimų.

Tiesa, pavasarį URM buvo registravusi panašų nutarimo projektą, numatantį aviacinės saugumo patikros išimtis ne tik Lietuvos prezidento sutuoktiniui, bet ir užsienio valstybių vadovų sutuoktiniams. Taip pat – ir kadenciją baigusiems užsienio šalių prezidentams, URM sprendimu priskirtiems oficialių svečių kategorijai. Vis tik, šis projektas Vyriausybės darbotvarkės taip ir nepasiekė.

Tuomet Prezidentūra Eltai tvirtino, kad neinicijavo šių URM teiktų tvarkos pakeitimų.

