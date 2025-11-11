 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siūlo atleisti nuo aviacinio saugumo patikros prezidento sutuoktinį

2025-11-11 12:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:50

Užsienio reikalų ministerija (URM) grįžta prie siūlymo atleisti Lietuvos prezidento sutuoktinį nuo aviacinio saugumo patikros ir šalies oro uostose būti aptarnaujamam kaip labai svarbiam asmeniui.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė. ELTA / Julius Kalinskas

Užsienio reikalų ministerija (URM) grįžta prie siūlymo atleisti Lietuvos prezidento sutuoktinį nuo aviacinio saugumo patikros ir šalies oro uostose būti aptarnaujamam kaip labai svarbiam asmeniui.

0

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, valstybių vadovų sutuoktiniai Lietuvos oro uostuose aptarnaujami kaip labai svarbūs asmenys tik tuo atveju, jeigu kelionėn vyksta kartu su prezidentais. Siūloma numatyti, kad Lietuvos vadovų sutuoktiniai išvengtų aviacinės saugumo patikros ir tais atvejais, kai keliauja vieni.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį URM registravo tokius pokyčius numatantį Ministrų kabineto nutarimo projektą. Jau antradienį šis klausimas buvo aptartas ir Tarpinstitucinio pasitarimo metu. Ar klausimas bus įtrauktas į artimiausio Vyriausybės posėdžio darbotvarkę – kol kas neaišku.

URM teigimu, aukščiausiųjų šalies pareigūnų sutuoktiniai prisideda prie valstybės įvaizdžio formavimo, vyksta susitikti su kitų šalių pirmaisiais asmenimis, atlieka reprezentacines, taip pat socialines ir kultūrines funkcijas, skatina tarptautinius ryšius – ir tam tikrais atvejais tai daro nepriklausomai nuo aukščiausiųjų šalies pareigūnų. Todėl siūloma, kad Lietuvos prezidentų sutuoktiniai būtų atleisti nuo patikros procedūrų.

Ministerijos vertinimu, pokyčiai ne tik užtikrintų tinkamą protokolo reikalavimų įgyvendinimą, deramą valstybės reprezentavimą, bet ir leistų sumažinti administracinę naštą, atsisakant papildomų procedūrinių reikalavimų.

Tiesa, pavasarį URM buvo registravusi panašų nutarimo projektą, numatantį aviacinės saugumo patikros išimtis ne tik Lietuvos prezidento sutuoktiniui, bet ir užsienio valstybių vadovų sutuoktiniams. Taip pat – ir kadenciją baigusiems užsienio šalių prezidentams, URM sprendimu priskirtiems oficialių svečių kategorijai. Vis tik, šis projektas Vyriausybės darbotvarkės taip ir nepasiekė.

Tuomet Prezidentūra Eltai tvirtino, kad neinicijavo šių URM teiktų tvarkos pakeitimų.

