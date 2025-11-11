 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl išpuolių Ukrainoje Lietuva įteikė protesto notą Rusijos atstovui

2025-11-11 17:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 17:13

Dėl Kremliaus išpuolių prieš Ukrainos energetikos objektus Rusijos laikinajam reikalų patikėtiniui Lietuvoje buvo įteikta protesto nota, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM). 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)

Dėl Kremliaus išpuolių prieš Ukrainos energetikos objektus Rusijos laikinajam reikalų patikėtiniui Lietuvoje buvo įteikta protesto nota, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM). 

REKLAMA
6

„Kryptingas Ukrainos energetikos infrastruktūros naikinimas prasidėjus šaltajam sezonui gilina humanitarinę krizę šioje šalyje, o lapkričio 9 d. smūgiai Chmelnickio ir Rivnės atominių elektrinių objektams yra akivaizdus branduolinis šantažas, didinantis visą žemyną galinčios paveikti ekologinės katastrofos tikimybę“, – rašoma ministerijos pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuva dar kartą primena, kad Rusijos išpuoliai prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas, ir patvirtina savo pasiryžimą siekti Rusijos pareigūnų, įsitraukusių į šių išpuolių planavimą ir vykdymą, atsakomybės“, – akcentuoja URM. 

ELTA primena, kad pastarąjį kartą Rusijos atstovui Lietuvoje nota buvo įteikta praėjusią savaitę, reiškiant protestą dėl masinių Ukrianos apšaudymų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų