Dėl išpuolių Ukrainoje Lietuva įteikė protesto notą Rusijos atstovui

„Kryptingas Ukrainos energetikos infrastruktūros naikinimas prasidėjus šaltajam sezonui gilina humanitarinę krizę šioje šalyje, o lapkričio 9 d. smūgiai Chmelnickio ir Rivnės atominių elektrinių objektams yra akivaizdus branduolinis šantažas, didinantis visą žemyną galinčios paveikti ekologinės katastrofos tikimybę“, – rašoma ministerijos pranešime.
„Lietuva dar kartą primena, kad Rusijos išpuoliai prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas, ir patvirtina savo pasiryžimą siekti Rusijos pareigūnų, įsitraukusių į šių išpuolių planavimą ir vykdymą, atsakomybės“, – akcentuoja URM.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą Rusijos atstovui Lietuvoje nota buvo įteikta praėjusią savaitę, reiškiant protestą dėl masinių Ukrianos apšaudymų.
