  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Aliarmas oro uoste: užsidegė vyro kišenėje buvęs daiktas

2025-11-13 10:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 10:05

Melburno oro uoste Australijoje praėjusį ketvirtadienį įvyko šiurpus incidentas, skelbia „The Independent". Oro uostą reikėjo evakuoti, nes užsidegė vieno keleivio turėtas įrenginys.

Briuselio oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Melburno oro uoste Australijoje praėjusį ketvirtadienį įvyko šiurpus incidentas, skelbia „The Independent“. Oro uostą reikėjo evakuoti, nes užsidegė vieno keleivio turėtas įrenginys.

0

Žmogus patyrė nugedimų.

Užsidegė kelnių kišenėje buvęs prietaisas

Skelbiama, kad 50-metis keleivis laukė salėje, apie 11 val. užsidegė jo kelnių kišenėje buvęs įrenginys. Jame buvo ličio baterija.

Oro uosto darbuotojai nuvedė vyrą į dušą ir iš salės išvedė apie 150 keleivių. Salėje buvę keleiviai sakė, kad salėje girdėjosi šauksmai. Kai kurie keleiviai matė, kaip prietaisas sprogo, o „baterijos rūgštis išsisklaidė visur“.

„Jo striukė užsidegė“, – pasakojo vienas keleivis.

„Mus evakavo, nes dūmai ir kvapas buvo labai stiprūs, bet aš tikrai tikiuosi, kad vyras yra sveikas“, – sako jis.

Anot leidinio, vyras patyrė didelių nudegimų ir buvo nugabentas į ligoninę. Nudegimai – ant kojos ir pirštų.

„Qantas“ oro linijos, kurių laukimo salėje įvyko incidentas, patvirtino incidentą ir nurodė, kad peržiūri savo politiką dėl ličio baterijų įrenginių.

„Poilsio kambarys buvo evakuotas atsargumo sumetimais, o greitosios pagalbos tarnybos suteikė pagalbą klientui vietoje“, – sako oro linijų atstovas.

„Mes bendradarbiavome su Melburno oro uostu, kad išvalytume poilsio kambarį, ir jis jau vėl atidarytas“, – priduria jis.

Dėl serijos incidentų, susijusių su ličio baterijomis, aviacijos institucijos visame pasaulyje sugriežtino taisykles dėl jų turėjimo skrydžių metu.

Aviacijos taisyklės paprastai leidžia turėti išorinius akumuliatorius rankiniame bagaže, tačiau oro linijos vis dažniau draudžia juos naudoti lėktuve ir reikalauja, kad jie būtų laikomi matomoje vietoje, kad būtų galima pastebėti bet kokias problemas.

