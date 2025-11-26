 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Mes ne tik giminingi žmonės“: Lukašenka susitiko su Putinu ir pasiūlė, kur galėtų vykti derybos dėl Ukrainos

2025-11-26 14:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-26 14:04

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas ir Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka trečiadienį susitiko Biškeke, praneša rusų ir baltarusių agentūros.

Lukašenka pagrasino Rusijai karu, jeigu būtų siekiama prisijungti Baltarusiją (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas ir Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka trečiadienį susitiko Biškeke, praneša rusų ir baltarusių agentūros.

A. Lukašenka pakvietė V. Putiną atnaujinti derybas dėl karo Ukrainoje Minske.

„Jei norėsite vėl grįžti į Minską (tai bus tinkama vieta), žinote, mes visada pasiruošę. Kalbant apie Ukrainą, mus dažnai kaltina... Žinote, mes vedame dialogus ir su vakariečiais, ir su amerikiečiais. Kai jie pradeda apie tai kalbėti, aš jiems užduodu klausimą: „Ar jūs nežinojote, kad mes ne tik giminingi žmonės? Mūsų veiksmai yra teisiškai pagrįsti, juk mes esame sąjungininkai“, – „Belta“ cituoja A. Lukašenką.

Trumpas siunčia specialųjį pasiuntinį Witkoffą į Maskvą susitikti su Putinu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė siunčiantis savo specialųjį pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 

Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su V. Putinu „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, rašė D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

Paraleliai JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas derasi su Ukrainai, pridūrė D. Trumpas. Jis teigė, jog tikisi susitikti su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, „tačiau tik tada, kai bus pasiektas susitarimas dėl šio karo pabaigos, arba pasiektas derybų baigiamasis etapas“.

Prieš tai D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kad užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą. 

„Mes tai pasieksime“, – sakė D. Trumpas per renginį prieš Padėkos dieną Baltuosiuose rūmuose. 

