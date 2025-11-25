Žiniasklaida: Putinas gali iš karto atmesti naują taikos plano versiją

Pirminėje dokumento versijoje, kurią parengė V. Putino patikėtinis Kirilas Dmitrijevas ir JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, iš Ukrainos buvo reikalaujama visiškai atsisakyti Donbaso, narystės NATO, apriboti ginkluotųjų pajėgų skaičių, uždrausti dislokuoti Ukrainoje bet kokias užsienio pajėgas, taip pat „grąžinti Rusiją į pasaulinę ekonomiką“ panaikinant sankcijas ir įgyvendinant bendrus projektus su JAV.
Tačiau po JAV ir Ukrainos delegacijų derybų Ženevoje iš 28 plano punktų liko tik 19. Išnyko apribojimai Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, draudimas tapti NATO nare, taip pat punktai, susiję su Rusijos ir JAV santykiais.
„Politico“ duomenimis, iš plano taip pat išnyko teritoriniai punktai – juos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi aptarti asmeniškai su D. Trumpu. O leidiniui „Axios“ Ukrainos pareigūnai pasakojo, kad buvo sustiprintos saugumo garantijos Ukrainai.
Tuo tarpu Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris patvirtino pasirengimą nusiųsti į Ukrainą taikos palaikymo kontingentą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad į jį gali įeiti ne tik britų ir prancūzų kariai, bet ir Turkijos.
„The News York Times“ pabrėžia, kad kol kas nėra jokių požymių, kad V. Putinas sutiks su nauju planu, o kai kurie D. Trumpo pareigūnai mano, kad Kremlius jį iš karto atmestų.
Maskva tikisi, kad JAV pateiks su Europa ir Ukraina suderintą Ukrainos konflikto sprendimo planą, tačiau jei jame bus ištrinti esminiai pirminio susitarimo punktai, tai „žinoma, bus iš esmės kitokia situacija“, antradienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Tuo tarpu „The Washington Post“ (WP) šaltinis, artimas aukštiems Rusijos diplomatams, mano, kad net pirminis D. Trumpo planas Kremliui nėra pakankamai geras.
V. Putino sprendimas, anot šaltinio, priklausys nuo jo vertinimo, kokios yra šalies „stabilumo atsargos“ esant sankcijoms.
„Jei jis manys, kad problemos kitais metais stiprės, jis gali užimti lankstesnę poziciją“, – mano WP šaltinis.
