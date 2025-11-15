Ištrinkite 2 programėles: jos iškrauna telefono bateriją

Šių programėlių vertėtų atsisakyti, nes jos netgi jomis nesinaudojant eikvoja telefono bateriją.
2 labiausiai telefoną iškraunančios programėlės
Viena iš programėlių saugyklos bendrovių, „pCloud“, nusprendė padėti jums ir išanalizavo programėles, kad išsiaiškintų, kurios iš jų veikia telefone ir labiausiai jį iškrauna, rašoma pcmag.com.
Metodika buvo paprasta: jie nagrinėjo, kokias funkcijas programėlės naudoja (pavyzdžiui, vietos nustatymą ar kamerą), kiek energijos šios funkcijos reikalauja ir ar programėlės turi tamsųjį režimą.
Pagal šiuos kriterijus, dvi didžiausios baterijos „ėdrūnės“ yra „Fitbit“ ir „Skype“.
Tiesa, jūs galite patys pasižiūrėti, kurios programėlės labiausiai eikvoja bateriją – eikite į nustatymus, pasirinkite bateriją ir peržiūrėkite baterijos naudojimą pagal programėles.
Šiais atvejais žmonės gali patys pasirinkti, kokių programėlių savo telefone jie nori, o kokiais vertėtų iš telefono pašalinti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!