 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ištrinkite 2 programėles: jos iškrauna telefono bateriją

2025-11-15 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 16:30

Išmanieji telefonai yra tapę kasdieniais mūsų palydovais, tad nėra labiau erzinančio momento už tą, kai telefonas išsikrauna. Tai gali paspartinti ir dvi telefone esančios programėlės, teigia specialistai.

Telefonas (nuotr. BNS Foto)

Išmanieji telefonai yra tapę kasdieniais mūsų palydovais, tad nėra labiau erzinančio momento už tą, kai telefonas išsikrauna. Tai gali paspartinti ir dvi telefone esančios programėlės, teigia specialistai.

REKLAMA
0

Šių programėlių vertėtų atsisakyti, nes jos netgi jomis nesinaudojant eikvoja telefono bateriją.

2 labiausiai telefoną iškraunančios programėlės

Viena iš programėlių saugyklos bendrovių, „pCloud“, nusprendė padėti jums ir išanalizavo programėles, kad išsiaiškintų, kurios iš jų veikia telefone ir labiausiai jį iškrauna, rašoma pcmag.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Metodika buvo paprasta: jie nagrinėjo, kokias funkcijas programėlės naudoja (pavyzdžiui, vietos nustatymą ar kamerą), kiek energijos šios funkcijos reikalauja ir ar programėlės turi tamsųjį režimą.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal šiuos kriterijus, dvi didžiausios baterijos „ėdrūnės“ yra „Fitbit“ ir „Skype“.

REKLAMA

Tiesa, jūs galite patys pasižiūrėti, kurios programėlės labiausiai eikvoja bateriją – eikite į nustatymus, pasirinkite bateriją ir peržiūrėkite baterijos naudojimą pagal programėles. 

Šiais atvejais žmonės gali patys pasirinkti, kokių programėlių savo telefone jie nori, o kokiais vertėtų iš telefono pašalinti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų