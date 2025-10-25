Nenaudojami telefonai guli stalčiuje? Pasitikrinkite – gali būti verti daugiau nei 10 tūkst. eurų

Internetinė prekybos svetainė „Gumtree“ dalijasi, kad šiuo metu parduodant telefonus, žaidimų konsoles ir kitus 1990-ųjų ir 2000-ųjų daiktus galite uždirbti šimtus ar net tūkstančius eurų.
Nepaisant to, kad tokie seni daiktai, palyginti su šiuolaikiniais, gali būti ne tokie praktiški, visgi yra žmonių, norinčių juos įsigyti už nemažas sumas pinigų.
Taigi, ko internete pirkėjai ieško dažniausiai ir kiek už šiuos daiktus galima užsidirbti?
Įsigyja, bet naudoti neketina
Pasirodo, žmonės šiomis dienomis ieško įsigyti daiktų, kuriuos vis dar turi neretas lietuvis.
Pavyzdžiui, vieni iš populiariausių ir perkamiausių mobiliųjų įrenginių šiuo metu yra „Blackberry“, „Nokia“ ir „Motorola“, taip pat ankstyvieji „Apple iPhone“ modeliai.
Pasirodo, daugeliu atvejų šių daiktų ieškantys žmonės net neketina jų naudoti pagal pirminę paskirtį.
Be to, senesnės pirmosios, antrosios ir trečiosios kartos mobiliojo ryšio technologijos buvo išjungtos arba palaipsniui naikinamos, todėl nemažai parduodamų įrenginių net ir negalėtų veikti.
Daugeliu atvejų juos žmonės įsigyti nori dėl nostalgijos ir kolekcionavimo pomėgių. Nemažai žmonių įsigydami tokius daiktus taip pat tikis, kad jie taps vertingesni ateityje.
Už seną telefoną – ir virš 10 tūkst. eurų?
Lengviausia nustatyti, ar jūsų turimas telefonas yra vertingas, – paieškoti jo „Ebay“ svetainėje.
Pavyzdžiui, yra modelių, kurie gali būti parduodami už tūkstančius. Tarp jų – „Vertu Signature“ telefonas ir originalus „Apple Iphone“ iš 2007 m., kurie abu praeityje buvo parduoti už daugiau nei 10 tūkst. eurų.
Taip pat itin vertingi yra kai kurie „Blackberry“ telefonai, kurie jau beveik dešimtmetį nėra gaminami – įmonė nutraukė gamybą 2016 m., o paskutinė „Blackberry“ licencija baigėsi 2018 m.
Tiesa, kai kurie „Blackberry“ telefonai, kurių operacinė sistema įrenginiams buvo visam laikui išjungta, parduodami vidutiniškai už 35 eurus, tačiau kai kurie iš jų yra verti daug daugiau.
Pavyzdžiui, „Blackberry“ riboto leidimo 2011 m. „Porsche Design“ modeliai, kurie yra itin trokštami kolekcionierių, gali būti parduodami už 288–1726 eurus.
„Ebay“ svetainėje neseniai parduotų prekių sąrašas rodo, kad labiau paplitęs „Blackberry Bold“ modelis buvo parduotas už 115 eurų, o naujesni „Blackberry“ išmanieji telefonai, pvz., „Key2“, buvo parduoti už maždaug 620 eurų.
Tuo metu aukščiausios klasės modelių, pvz., „Vertu Signature“, kaina gali siekti ir daugiau nei 10 tūkst. eurų.
„Nokia N950“ parduodami už 1150–1726 eurus, o „8800 Arte Gold“ – už 863–1726 eurus.
„Motorola DynaTAC 8000X“ ir „Aura“ modeliai – vieni iš pirmųjų kada nors pagamintų mobiliųjų telefonų – gali būti parduodami atitinkamai už 1150–5753 ir 1150–4027 eurus.
Tuo metu originalūs „Apple“ telefonai gali būti parduodami už 115–11506 eurus, priklausomai nuo jų būklės.
Už kiek pardavinėja lietuviai?
Naujienų portalas tv3.lt pasižvalgė po internetines perpardavinėjimo svetaines Lietuvoje ir aprašė, po kiek šie telefonai parduodami.
Pavyzdžiui, Skelbiu.lt puslapyje pavyko rasti panašų į minėtą „Nokia N950“ telefoną. Vilniuje yra parduodamas naudotas „Nokia N9500“, kuris taip pat yra gana retas.
Šiame skelbime nurodyta, kad telefonas parduodamas su visa komplektacija – dėžute, instrukcija, CD, pakrovėju bei laisvų rankų įranga, o jo kaina – 325 eurai.
Tiesa, už panašią kainą tokių telefonų galima rasti ir „Ebay“ svetainėje. Čia jie parduodami už 350–400 eurų.
Tiesa, daugiau šiame sąraše esančių telefonų Lietuvos perpardavinėjimo svetainėse rasti nepavyko.
Lietuviai dažniausiai pardavinėja mažiau vertus senus telefonus, kurių kainos svyruoja nuo 8 iki 200 eurų.