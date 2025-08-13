Vilniaus centre dingo jaunas vyras: telefonas išjungtas, paskelbta paieška

Artimieji jį paskutinį kartą matė šių metų rugpjūčio 11 d. apie 11 val. 20 min. Šventaragio g., prie Vilniaus arkikatedros, Vilniuje.
Dingusio Lauryno Tarvydo požymiai: apie 174 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų iki ausų plaukų. Su savimi turėjo mobiliojo ryšio telefoną, kuris šiuo metu yra išjungtas.
Jaunas vyras vilkėjo megztinį, mūvėjo pilkus šortus, buvo su juoda kuprine, su savimi turėjo juodą skėtį.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius šio vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, ar galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Olga Lukjanova, tel. +370 607 12497, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
