Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus centre dingo jaunas vyras: telefonas išjungtas, paskelbta paieška

2025-08-13 11:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 11:26

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Lauryno Tarvydo (gim. 1994 m.).

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Lauryno Tarvydo (gim. 1994 m.).

REKLAMA
1

Artimieji jį paskutinį kartą matė šių metų rugpjūčio 11 d. apie 11 val. 20 min. Šventaragio g., prie Vilniaus arkikatedros, Vilniuje.

Dingusio Lauryno Tarvydo požymiai: apie 174 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų iki ausų plaukų. Su savimi turėjo mobiliojo ryšio telefoną, kuris šiuo metu yra išjungtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Jaunas vyras vilkėjo megztinį, mūvėjo pilkus šortus, buvo su juoda kuprine, su savimi turėjo juodą skėtį.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius šio vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, ar galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Olga Lukjanova, tel. +370 607 12497, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų