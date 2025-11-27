Beveik pusė milijono už Kalėdas Vilniuje: paaiškino, kur išleidžiami pinigai

Vilnius šias šventes pasitinka išskirtinai – miestas pristatė tiek ambicingą šventinę programą, tiek išaugusį puošybos biudžetą, kuris, kaip aiškėja, smarkiai pranoksta vien eglės kainą.
Vilniaus miesto komunikacijos specialistas Gabrielius Grubinskas neslepia – didžiausi pinigai šiemet keliauja ne į eglės konstrukciją, o į bendrą miesto įvaizdį.
„Šių metų Kalėdų eglės Katedros aikštėje kompozicijos išpildymas kainavo 119,1 tūkst. eurų, pernai – 118,7 tūkst. eurų. Papildomai, kaip ir anksčiau, puošiamos gatvės, skverai, transporto žiedai. Dekoratyviniai papuošimai ant apšvietimo stulpų kainuoja 205 tūkst. eurų, o puošybos elementai viešosiose erdvėse – 186,3 tūkst. eurų“, – komentuoja G. Grubinskas.
Skaičiai kalba patys už save – šiemet vilniečių laukia šventinis žvilgesys, kurio vien puošybai skiriamas biudžetas perkopė pusę milijono eurų.
Vilnius – oficiali Europos Kalėdų sostinė
Šiemet sostinė ne tik įžiebs natūralią, Pagirių gyventojų padovanotą eglę, bet ir pasitinka šventes su prestižiniu titulu – Europos Kalėdų sostinės 2025. Spaudos konferencijoje pristatyta išsami ir ambicinga programa rodo, kad miestas pasiruošęs ypatingai šventinei žiemai.
„Ruošdamiesi sutikti gražiausias metų šventes siunčiame visam žemynui kvietimą atvykti ir patirti išskirtinę Kalėdų dvasią mūsų mieste. Pagrindinė Vilniaus Kalėdų eglė šiemet puikuosis ant suformuotos konstrukcijos, kuria pakilus lyg raudonu kilimu bus galima visiems norintiems pasivaikščioti ar nusifotografuoti“, – sako vicemerė Simona Bieliūnė.
Trečius metus iš eilės Katedros aikštėje bus puošiama natūrali eglė, o jos įvaizdžiu rūpinasi konkursą laimėjusi įmonė „Lumidėja“.
Šventės prasidės karusele iš Italijos
Šių metų Kalėdų miestelis žada būti kitoks – erdvesnis, patogesnis ir dar labiau traukiantis akį. Įspūdį kurs ir į Lietuvą atkeliavusi dviaukštė karuselė, tapsianti viena didžiųjų šventės ikonų.
„Šiemet atsinaujinęs Kalėdų miestelis Katedros aikštėje lankytojus pasitiks erdvesnis ir patogesnis. Šventinę nuotaiką sustiprins tiesiai iš Italijos atkeliavusi ikoniška dviaukštė karuselė“, – sako Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
Be karuselės ir miestelio lankytojų lauks dizaino mugės, labdaros renginiai, šventiniai skverai bei jau tradicija tampantys „Kaimynų Kalėdų“ susibūrimai seniūnijose.
Šių metų Kalėdos į Vilnių atneš ir naują tvarų sprendimą – daugkartinių puodelių užstatą, kuris nuo šiol galios tiek Kalėdų miestelyje, tiek prie čiuožyklos Rotušės aikštėje.
„Šį sprendimą brandinome ne vienerius metus. Tad Kalėdų miestelyje ir prie „Vilniaus ledo“ veiksianti užstato sistema leis šventinį laikotarpį pasitikti ne tik šviesiau, bet ir tvariau“, – tikina S. Bieliūnė.
Pirkdami gėrimus lankytojai už kiekvieną puodelį mokės 2 eurų užstatą, kurį susigrąžins grąžinę puodelį į surinkimo punktus.
Grįžtanti čiuožykla ir dar daugiau Kalėdų stebuklų
Praėjusiais metais vilniečius pakerėjusi čiuožykla „Vilniaus ledas“ sugrįžta į Rotušės aikštę – ir tikisi dar didesnio lankytojų antplūdžio.
„Per pirmąjį čiuožyklos sezoną ledo slidumą išbandė daugiau nei 40 tūkst. žmonių. Turime aiškų tikslą – kartu su vilniečiais sugrąžinti žiemą į sostinę“, – sako „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia.
Šventinė nuotaika pasklis po visą miestą – vyks bėgimai, žygiai, chorų koncertai, traukinuko kelionės, seniūnijų renginiai ir tradicinė Trijų Karalių eisena. Visą gruodį kursuos ir nemokamas šventinis autobusas.
Šių metų švenčių programos pažiba – pirmąkart organizuojama „kalėdiškiausia“ Vilniaus diena, kuriai žadama suteikti naujos miesto tradicijos statusą. Ši diena žymės momentą, kai vilniečiai kviečiami trumpam vėl tapti vaikais.
„Gruodžio 13 dieną įvesime naują kalėdinę valiutą, atidarysime Kalėdų paštą pasauliui, kviesime pramogauti miesto gatvėse. Vilnius suskambės vieningu kalėdinio choro balsu“, – Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Prie iniciatyvos jungiasi restoranai, muziejai, viešbučiai, verslai ir bendruomenės – visi drauge siekia sukurti Kalėdas, kurios keltų tą patį jaudulį, kaip kadaise vaikystėje.