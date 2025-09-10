Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Nyderlandų „žaliosios“ politikos kaina: elektromobilius įkraus naudojant dujų generatorius

2025-09-10 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 10:00

Nyderlandų miestas Utrechtas, siekiantis iki 2030 metų tapti klimatui neutralus, susidūrė su netikėtomis sparčios elektrifikacijos pasekmėmis.

Įkrovimo stotelė (nuotr. Organizatorių)

0

Dėl elektromobilių sukeliamų elektros tinklo perkrovų piko valandomis, tinklo operatorius „Stedin“ buvo priverstas imtis paradoksalaus sprendimo – diegti gamtinėmis dujomis varomus generatorius, kad užtikrintų energijos tiekimą.

Utrechto valdžia aktyviai skatino elektromobilumą, tačiau atsinaujinančių šaltinių energijos nepastovumas ir masinis elektromobilių krovimas vakarais (16–21 val.) lėmė kritines tinklo apkrovas.

Dėl to jau teko riboti ar net visai išjunginėti viešąsias įkrovimo stoteles. Be to, trumpai buvo svarstomas net draudimas elektromobiliams įvažiuoti į miesto centrą.

Ieškodamas išeities, „Stedin“ pasitelks „Rolls-Royce“ ir „Flexpowernet“ įrengtus dujų generatorius, kurie šešiose vietovėse aplink Utrechtą tieks 60 megavatų galią piko metu.

Nors tai yra brangiausias sprendimas, kuris padidins sąskaitas visiems vartotojams, „Stedin“ atstovas jį vadina kompromisu: „Tai šiek tiek pilkos spalvos dėl daugiau žalumos“.

Pasak jo, ši papildoma galia leis prijungti 60 000 naujų šilumos siurblių, kurie visus metus tieks tvarią šilumą.

Šis „avarinis“ planas, kurio prireikė dėl ilgus metus vėluojančių naujos aukštos įtampos elektros linijos statybų, tikėtina, tęsis iki 2033–2035 metų.

