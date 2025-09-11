Jūrų transporto bendrovės viena po kitos atsisako gabenti elektromobilius: priežastis – neeilinė

Tokį sprendimą lėmė pastarųjų metų katastrofiški gaisrai automobilių transportavimo laivuose, kurių priežastimi, kaip manoma, tapo ličio jonų baterijos.
Per pastaruosius kelerius metus įvyko kelios didelės nelaimės: 2022 m. nuskendo laivas „Felicity Ace“ su beveik 4000 automobilių, 2023 m. visiškai sudegė „Fremantle Highway“ krovinys (3783 automobiliai), o šių metų birželį nuskendo „Morning Midas“ su daugiau nei 3000 automobilių. Visuose šiuose laivuose buvo šimtai elektromobilių.
Pagrindinė problema – ličio jonų baterijų gaisrai yra itin intensyvūs ir praktiškai neužgesinami standartinėmis laivuose esančiomis gaisrų gesinimo sistemomis.
Net jei gaisras kyla nuo įprasto automobilio, persimetusi ugnis į elektromobilį tampa nebevaldoma.
„Padidėjusi rizika, susijusi su didelių ličio jonų baterijų gabenimu jūra, privertė mus pervertinti, kaip geriausiai užtikrinti darbuotojų ir turto saugumą“, – teigiama AML pranešime.
Ekspertai prognozuoja, kad tokių draudimų tik daugės, kol nebus sukurtos efektyvesnės gaisrų gesinimo technologijos.
Situaciją komplikuoja ir draudimo bendrovės, kurios vis dažniau atsisako drausti elektromobilių krovinius arba smarkiai didina draudimo įmokas.
Galiausiai, visos šios išlaidos gali būti perkeltos ant vartotojų pečių, dar labiau padidinant ir taip nemažą elektromobilių kainą.
