Šį dokumentą kasmet pameta tūkstančiai vairuotojų: papasakojo kaip jį atgauti

Kodėl prarastas dokumentas kelia pavojų?
Transporto priemonės registracijos liudijimas yra oficialus įrodymas, kam priklauso automobilis. Pasak „Regitros“ atstovo Tautvydo Paliulio, prarasti dokumentai gali tapti sukčių įrankiu. „Pasitaiko atvejų, kai rastais dokumentais bandoma pasinaudoti, pavyzdžiui, vogtam automobiliui kitoje šalyje legalizuoti“, – perspėja jis.
Svarbiausia, pasak specialisto, yra greitis: vos tik pastebėjus, kad dokumento nebėra, reikia užsakyti naują. Taip senasis liudijimas bus oficialiai paskelbtas negaliojančiu ir juo pasinaudoti nebebus įmanoma.
Taip pat primenama, kad jei nesate automobilio savininkas (pvz., jis yra lizinguojamas), liudijimą privalote ne tik turėti, bet ir vežiotis su savimi.
Kaip gauti naują registracijos liudijimą?
Norint gauti naują dokumentą, vykti į „Regitros“ padalinį ir laukti eilėse nebereikia. Naują registracijos liudijimą galima greitai ir patogiai užsakyti internetu, prisijungus prie sistemos www.eregitra.lt. Užpildžius prašymą, dokumentas per kelias dienas bus pristatytas kurjerio nurodytu adresu arba į artimiausią paštomatą.
Jei kyla įtarimų, kad dokumentas buvo ne pamestas, o pavogtas, „Regitra“ rekomenduoja nedelsiant apie tai pranešti ir policijai. Oficialus vagystės fakto užfiksavimas padės išvengti galimų teisinių nesklandumų ateityje, jei dokumentu būtų bandoma pasinaudoti nusikalstamai.
Prarastas registracijos liudijimas – dažna, bet potencialiai rimtų pasekmių galinti turėti problema. Laimei, šiuolaikinės elektroninės paslaugos leidžia ją išspręsti greitai ir patogiai. Svarbiausia – vairuotojų sąmoningumas ir pareiga nedelsti, taip apsaugant save nuo galimų sukčių veiksmų.
