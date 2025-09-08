Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone nepilnametis sužalojo šeimos narį

2025-09-08 08:32 / šaltinis: BNS
2025-09-08 08:32

Vilniaus rajone nepilnametis, gimęs 2011 metais, sužalojo vyrą, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus rajone nepilnametis, gimęs 2011 metais, sužalojo vyrą, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

0

Incidentas įvyko Pagirių kaime, bute, sekmadienio vakarą.

1982 metais gimęs vyras paguldytas į ligoninę.

Surinkta medžiaga dėl sveikatos sutrikdymo. Tas, kas nežymiai sutrikdė sveikatą ar sukėlė fizinį skausmą savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

