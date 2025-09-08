Vilniaus rajone nepilnametis sužalojo šeimos narį

Incidentas įvyko Pagirių kaime, bute, sekmadienio vakarą.
1982 metais gimęs vyras paguldytas į ligoninę.
Surinkta medžiaga dėl sveikatos sutrikdymo. Tas, kas nežymiai sutrikdė sveikatą ar sukėlė fizinį skausmą savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
