„Canelo“ ir Crawfordo spaudos konferencijoje dėmesį nukreipė Dana White‘o konfliktas su žurnalistu

35-erių meksikietis S. Alvarezas šeštadienį „Allegiant“ stadione Las Vegase gins savo WBA (Super), WBC, WBO ir IBF super vidutinio svorio kategorijos čempiono titulus prieš T. Crawfordą.
37-erių T. Crawfordas kyla dviem svorio kategorijomis aukštyn, siekdamas tapti pirmuoju vyru boksininku šiuolaikinėje eroje, kuris iškovojo visų pagrindinių organizacijų čempiono diržus trijose skirtingose svorio kategorijose.
Prieš aistringai S. Alvarezą palaikančią minią abu boksininkai spaudos konferencijoje atliko įprastą programą – demonstravo pagarbą ir kalbėjo apie savo pergales.
Tačiau atmosfera pasikeitė, kai dėmesys nukrypo į D. White’ą, kuris pirmininkavo renginiui ir pristatė pirmąjį savo bokso renginį nuo tada, kai paskelbė apie savo projektą šiame sporte, remiamą Saudo Arabijos.
Klausimai apie Muhammado Ali aktą – 2000 metų JAV įstatymą, skirtą boksininkų teisėms apsaugoti ir kovai su galimais monopoliais – išprovokavo aštrią D. White’o reakciją.
„Tai akivaizdžiai ilga diskusija. Jei norite apie tai pakalbėti, susitarkime dėl interviu. Šiandien ne apie mane,“ – sakė D. White’as.
Kai žurnalistas Seanas Zittelis nenusileido, D. White’as jį nutraukė: „Turi klausimų šiems dviem, ar ne? Dink.“
D. White’as vadovauja pastangoms pakeisti šį aktą, kuris netaikomas MMA, leisdamas UFC kurti savo pasaulio čempionų titulus.
Kritikai teigia, kad D. White’o UFC modelis bokse apribotų kovotojus išskirtinėmis sutartimis, sukurtų monopolį ir paliktų boksininkus uždirbančius gerokai mažesnę dalį pajamų iš renginių.
Žurnalistui spaudžiant D. White’ą, S. Alvarezas ėmė skanduoti: „Kova, kova, kova.“
Apskritai į „T-Mobile“ areną, vos už kelių žingsnių nuo šeštadienio kovos vietos, susirinko apie 1500 sirgalių.
Minia laikė Meksikos vėliavas ir skandavo „Canelo“ nuo pat tos akimirkos, kai S. Alvarezas užlipo ant scenos, o jis pats mėgavosi dėmesiu.
„Ši kova man yra didelė. Viena didžiausių mano karjeroje. Ji labai daug reiškia. Tai bus labai aukšto lygio kova,“ – sakė S. Alvarezas.
S. Alvarezas prieš metus dar atmetė bet kokią kovos su T. Crawfordu galimybę, motyvuodamas jos dydžio skirtumu, tačiau dabar sutiko, kad tai 50 prieš 50 dvikova.
„Manau, kad jie teisūs. Du geriausi kovoja vienas prieš kitą. Jie teisūs, – sakė S. Alvarezas. – Ši kova man yra didelė. Tai viena didžiausių mano karjeroje. Ji tikrai labai daug reiškia… Ši pergalė bus pačioje viršūnėje.“
Prieš 13 mėnesiu paskutinį kartą kovojęs T. Crawfordas, kai nugalėjo Israilį Madrimovą ir iškovojo pasaulio čempiono diržą ketvirtoje svorio kategorijoje, į arenos triukšmą reagavo ramiai.
„Jaučiuosi puikiai. Esu pasiruošęs nustebinti pasaulį,“ – sakė T. Crawfordas.
T. Crawfordas pirmąjį pasaulio čempiono diržą iškovojo 2014 metais lengviausio svorio kategorijoje prieš škotą Ricky Burnsą. Vėliau jis suvienijo pirmojo pusvidutinio ir pusvidutinio svorio kategorijų diržus, o dabar vėl kyla aukštyn.
Šeštadienio kova bus transliuojama visame pasaulyje „Netflix“ platformoje, pasiekdama daugiau nei 300 mln. abonentų auditoriją.
Tai pirmasis didelis bokso renginys, kurį kartu su Saudo Arabijos atstovu Turki Alalshikhu pristato D. White’as, ženklinantis naują, nors ir neaiškią, šio sporto erą.
Kol organizatoriai giria naująją partnerystę kaip sporto gelbėtoją ir tvirtina, kad boksas daugelį metų kentėjo, vienas didžiausių jo žvaigždžių – ir vienas daugiausiai uždirbančių – S. Alvarezas taip pat pasidalino savo nuomone.
„Ei, boksas visada buvo didesnis ir didesnis. Nesakykite, kad boksas nėra pakankamai didelis. Jūs žinote, koks didelis yra boksas,“ – sakė S. Alvarezas.
Kai birželį per pirmą akistatą Niujorke tvyrojo įtampa, S. Alvarezas stumtelėjo T. Crawfordą, tačiau abu dalinosi pagarba ir rankos paspaudimais.
„Canelo“ yra keturių skirtingų svorio kategorijų pasaulio čempionas ir pirmasis bokso istorijoje absoliutus „super“ vidutinio svorio kategorijos karalius. Jis yra įveikęs tokius varžovus kaip Miguelis Cotto, Genadijus Golovkinas ir Sergejus Kovaliovas. Šių metų pradžioje jis susigrąžino absoliutaus čempiono statusą 168 svarų kategorijoje ir per visą profesionalo karjerą niekada nebuvo pasiųstas į nokdauną.
T. Crawfordas yra nepralaimėjęs, turintis 75,6 % nokautų santykį bei pirmasis vyras boksininkas, tapęs absoliučiu dviejų skirtingų svorio kategorijų čempionu keturių diržų eroje, o dabar jis kyla iš 154 svarų kategorijos per dvi kategorijas aukštyn į 168 svarus.
