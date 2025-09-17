Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Makhense žada parklupdyti Stanionį Kaune: žino, kaip išnaudoti lietuvio klaidas

2025-09-17 15:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 15:48

Rugsėjo 27-ą dieną Lietuvos kovinio sporto gerbėjai Kauno „Žalgirio“ arenoje vykstančiame „UTMA 13“ turnyre galės išvysti ir vieną geriausių Lietuvos boksininkų Eimantą Stanionį (15-1, 9 nokautai), kuris pirmą kartą per savo profesionalią karjerą kovos namuose ir susitiks su Pietų Afrikos Respublikos boksininku Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai).

„Stop“ kadras ir BNS nuotr. | Organizatorių nuotr.

Likus mažiau nei porai savaičių iki kovos J. Makhense davė interviu „SA Boxing Talk“ kanalui.

„Ilgai nedalyvavau tokio lygio kovoje. Turėjau pačią geriausią treniruočių stovyklą ir esu pasiruošęs kautis. Savimi pasitikiu 110 proc. Kaip jau sakiau, turėjau geriausią treniruočių stovyklą nuo tada, kai perėjau į profesionalų boksą. Nekantrauju sulaukti kovos. Tai bus tikrai gera kova.

Skirtumas tarp manęs ir Stanionio – minimalus. Esmė ta, kad Stanioniui buvo suteikta galimybė dalyvauti didžiuosiuose bokso renginiuose ir jis ta proga pasinaudojo, o dabar, jaučiu, atėjo mano laikas sužibėti. Eisiu į ringą kautis dėl pergalės. Tikiuosi, kad lietuviai myli boksą. Aš noriu padėti sukurti gerą reginį ringe.

Tikiu, kad tai bus geriausia kova mano karjeroje. Atėjo mano laikas, pagaliau jaučiuosi subrendęs ir geriau suprantu bokso subtilybes. Dabar į viską žiūriu kitaip nei anksčiau. Manau, kad esu vertas būti elite ir kautis su tokio lygio varžovais. Turėjau daug ką paaukoti dėl šios kovos ir negaliu jos sulaukti.

Besiruošdamas šiai kovai buvau kaip niekad disciplinuotas. Į treniruotę eidavau du kartus per dieną, nepraleidau nė vienos dienos.

Aš gerbiu Stanionį, vertinu jo darbo etiką, jis yra disciplinos besilaikantis kovotojas, bet ir jis daro klaidas. Dabar jums neišplepėsiu Stanionio daromo klaidų, bet mačiau jo kovas, mačiau, kur jis klysta ir aš žinau, kaip tuo pasinaudoti. Stanionis yra geras, bazinių įgūdžių kovotojas. Nieko ypatingo jame nematau.

Norėčiau, kad Stanionis šitai kovai pasiektų geriausią savo sportinę formą. Kaip jau sakiau, tai bus viena geriausių mano kovų ir aš noriu, kad mano varžovas būtų optimalios formos, jog visiems įrodyčiau, kad mano vieta – elite“, – sakė J. Makhense.

Afrikietis turėjo daugiau nei pusantrų metų pertrauką be kovų ir į ringą grįžo šių metų gegužę. J. Makhense pripažino, kad prieš keletą mėnesių ringe jautėsi kiek „aprūdijęs“ ir nebuvo patenkintas savo pasirodymu, bet vėliau turėjo dar vieną kovą birželį, o dabar po puikios treniruočių stovyklos mano esąs pasiruošęs nugalėti E. Stanionį.

J. Makhense tikina, kad ši kova baigsis taip pat, kaip Terence‘o Crawfordo prieš Saulį „Canelo“ Alvarezo. Anot afrikiečio, jis kaunasi kaip T. Crawfordas, o E. Stanionis – kaip „Canelo“.

„Keičiu stovėseną taip pat kaip Crawfordas. Stanionio kovos stilius panašesnis į „Canelo“, jis mėgsta eiti į priekį. Taigi, šitos kovos ta prasme bus gana panašios, o rezultatas tikrai bus toks pat“, – teigė J. Makhense.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sebastiaanas Rothmannas | „Stop“ kadras
Stanionio namuose laukia didžiulis spaudimas – Makhense treneris įvardijo pagrindinį savo kovotojo pranašumą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

