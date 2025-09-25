Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Messi du įvarčiai atvedė Majamio „Inter“ į triuškinamą pergalę ir vietą MLS atkrintamosiose

2025-09-25 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 12:50

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynėse 4:0 sutriuškino „New York City“ futbolininkus ir užsitikrino vietą atkrintamosiose kovose.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

0

Baltasaras Rodriguezas pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu išvedė Majamio „Inter“ į priekį 1:0. L. Messi antrajame kėlinyje puikiu smūgiu padvigubino pranašumą 2:0.

Luisas Suarezas sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. L. Messi rungtynių pabaigoje pridėjo antrą savo įvartį, o Majamio „Inter“ šventė pergalę rezultatu 4:0.

„Jaučiamės laimingi ir ramūs, kad įgyvendinome savo pirmąjį tikslą – patekome į atkrintamąsias kovas. Dabar bandysime užimti kuo aukštesnę poziciją turnyrinėje lentelėje, kad turėtume namų aikštės pranašumą“, – po rungtynių kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.

L. Messi pelnė du arba daugiau įvarčių per 8 iš paskutinių 12 žaistų rungtynių. Argentinietis tapo kevirtuoju žaidėju MLS istorijoje, pelniusiu keletą įvarčių per 8 susitikimus vieno sezono metu.

