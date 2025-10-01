Pristatytas Roko Baciuškos ralio automobilis ir naujasis „Defender Rally Team“ komandos vadovas

Prie vairo čia sėdo visas komandos žvaigždynas – 14 kartų Dakaro laimėtojas Stéphane’as Peterhanselis, amerikietė Sara Price ir lietuvis Rokas Baciuška. Pastarasis į testus atvyko kaip jauniausias komandos pilotas, tačiau jau spėjęs užsitikrinti tvirtą vietą pasaulio ralio–reidų elite.
Roko įspūdžiai po Maroko testų
Automobilis mane tikrai maloniai nustebino savo greičiu ir stabilumu – jaučiasi, kad tai rimtai paruoštas 4x4 monstras. Maroke spėjau įveikti daugiau nei 1000 kilometrų pačiomis įvairiausiomis sąlygomis – nuo greitų smėlio kelių iki sudėtingų kopų, ir jaučiu, kad „Defender Dakar D7X-R“ turi didžiulį potencialą. Kita vertus, automobilis su ilgesne baze pareikalaus ypatingo tikslumo stačiose kopose, bet tai daro patį iššūkį dar įdomesniu. Džiaugiuosi galėdamas būti šios komandos dalimi – tai unikali galimybė važiuoti kartu su tokiais lenktynininkais kaip Stéphane’as Peterhanselis ir Sara Price. Esu pasiruošęs kovoti ne tik Dakare, bet ir visame pasaulio čempionato sezone dėl pergalių,“ – sakė Rokas Baciuška.
Automobilis sukurtas iš „Defender OCTA“ bazės
Naujasis „Defender Dakar D7X-R“ – tai serijinio „Defender OCTA“ pagrindu sukurtas, tačiau specialiai varžyboms pritaikytas visureigis, atitinkantis W2RC „Stock“ kategorijos reglamentą. Automobilis turi tą pačią D7x aliuminio kėbulo architektūrą, transmisiją ir pavarų sistemą, o taip pat – 4,4 litro V8 variklį su dviem turbokompresoriais. Kėbulas buvo surinktas „Defender“ gamykloje Nitroje, Slovakijoje, o galutinė lenktyninė specifikacija sukomplektuota Didžiojoje Britanijoje.
Komandoje – naujas vadovas
Šiame istoriniame bandyme dalyvavo ir naujai paskirtas „Defender Rally Team“ vadovas Ian James. Jis taip pat neseniai tapo „JLR Motorsport“ generaliniu direktoriumi. James į komandą atėjo iš „McLaren Electric Racing“, kur ilgą laiką ėjo generalinio direktoriaus ir komandos vadovo pareigas. Automobilių sporto pasaulyje jis žinomas kaip strateginis lyderis, gebantis suburti tarptautines aukščiausio lygio komandas bei užtikrinti sėkmingą techninių ir sportinių programų įgyvendinimą.
„Didelė garbė vadovauti komandai, kuri ruošiasi debiutui viename didžiausių iššūkių pasaulio autosporte. Turime pasaulinio lygio vairuotojus, stiprią techninę bazę ir aiškų tikslą. „Defender Dakar D7X-R“ jau įrodė savo galimybes dykumoje, tačiau prieš Dakarą mūsų laukia dar daug darbo. Esame užsibrėžę 2026-uosius paversti įsimintinais „Defender“ vardui pasaulio ralio–reidų čempionate.“
2026 m. FIA W2RC kalendorius
Rokas Baciuška kartu su „Defender Rally Team“ ir Stéphane’u Peterhansel‘iu startuos visuose 2026 m. pasaulio ralio-reidų čempionato etapuose:
• Dakaro ralis (Saudo Arabija)
• Abu Dhabi Desert Challenge
• South African Safari Rally
• BP Ultimate Rally Raid Portugal
• Rallye du Maroc
