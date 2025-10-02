UEFA Europos lygoje – „Roma“ pralaimėjo „Lille“

Pirmąjį pralaimėjimą patyrė „Roma“ komanda, kuri 0:1 nusileido „Lille“ komandai.
Prancūzijos klubą jau šeštąją minutę į priekį išvedė Hakonas Arnaras Haraldssonas, tačiau šeimininkai antrojo kėlinio pabaigoje turėjo net dvi puikias galimybes lyginti rezultatą. Visgi, abu kartus jie nesugebėjo pasižymėti.
Iš pradžių 11m. baudinio nerealizavo Artemas Dovbykas, pakartotiniu bandymu jo smūgį vėl atrėmė vartininkas, o galiausiai teisėjui davus 3 mėginimą prie žymos stojo jau Matiasas Soule. Visgi, tikslo pasiekti nepavyko ir jam: Berke Ozeras atrėmė ir jo smūgį.
Kitose ketvirtadienio rungtynėse „Real Betis“ 2:0 nugalėjo „Ludogorets“, „Fenerbahče“ 2:1 palaužė „Nice“, o „Bologna“ ir „Freiburg“ akistata baigėsi lygiosiomis 1:1.
