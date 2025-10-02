Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

UEFA Europos lygoje – „Roma“ pralaimėjo „Lille“

2025-10-02 21:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 21:51

Sužaistos UEFA Europos lygos antrojo turo rungtynės.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Sužaistos UEFA Europos lygos antrojo turo rungtynės.

REKLAMA
0

Pirmąjį pralaimėjimą patyrė „Roma“ komanda, kuri 0:1 nusileido „Lille“ komandai.

Prancūzijos klubą jau šeštąją minutę į priekį išvedė Hakonas Arnaras Haraldssonas, tačiau šeimininkai antrojo kėlinio pabaigoje turėjo net dvi puikias galimybes lyginti rezultatą. Visgi, abu kartus jie nesugebėjo pasižymėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių 11m. baudinio nerealizavo Artemas Dovbykas, pakartotiniu bandymu jo smūgį vėl atrėmė vartininkas, o galiausiai teisėjui davus 3 mėginimą prie žymos stojo jau Matiasas Soule. Visgi, tikslo pasiekti nepavyko ir jam: Berke Ozeras atrėmė ir jo smūgį.

Kitose ketvirtadienio rungtynėse „Real Betis“ 2:0 nugalėjo „Ludogorets“, „Fenerbahče“ 2:1 palaužė „Nice“, o „Bologna“ ir „Freiburg“ akistata baigėsi lygiosiomis 1:1.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų