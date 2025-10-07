Į turgų nuėję gyventojai negalėjo patikėti, ką išvydo: policija įspėja visus

„700 ml ispaniško aliejaus – 5 eurai. Pirkėjų atsiranda greitai“, – socialiniame tinkle rašė ji.
Policija patikino, kad „Halės“ turgavietėje šiuo metu nelegalios prekybos nefiksuoja, tačiau pripažįsta, kad tokie atvejai iš tiesų pasitaiko ir gyventojai turėtų būti itin budrūs.
Nelegali prekyba – kaip ją atpažinti?
Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai pabrėžia, kad nelegalūs prekiautojai dažniausiai neturi oficialios prekybos vietos.
„Dažniausiai tokie „pardavėjai“ prekes nešiojasi su savimi, siūlo jas rankose, kuprinėse ar maišeliuose. Paprastai turi tik kelis prekių vienetus, o pakuotės būna sulankstytos ar nešvarios. Prekės laikomos netinkamomis sąlygomis – be šaldymo, šaltkrepšių, neturint jokių dokumentų ar licencijų“, – aiškina policija.
Be to policija atkreipia dėmesį, kad įprastai siūlomi tokie produktai, kaip alkoholis, tabako gaminiai ar maistas, o prašoma už juos gerokai mažesnių pinigų nei rinkoje.
„Pastebima, kad dalis jų [nelegaliai pardavinėjančių asmenų] gali būti priklausomybių turintys asmenys“, – priduria pareigūnai.
Policija gyventojams griežtai rekomenduoja būti apdairiems ir norimas prekes ar produktus įsigyti tik iš patikimų, legalių prekiautojų, normaliose prekybos vietose.
„Kilus įtarimui dėl siūlomų prekių kilmės, reikėtų paprašyti pardavėjo pateikti prekių dokumentus, o pastebėjus įtartiną veiklą – nedelsiant pranešti policijai per Bendrąjį pagalbos centrą numeriu 112“, – nurodo policijos pareigūnai.
Už vogtų daiktų pardavimą gali grėsti ir baudžiamoji atsakomybė
Nors žmonės dažnai nori prekių įsigyti pigiau, o tokie pasiūlymai kartais gali suvilioti, vis dėlto policija primena, kad reikia būti itin budriems, nes nelegalių įsigytų prekių kokybė gali būti prasta.
Pareigūnai taip pat įspėja, kad už neteisėtai gauto turto įgijimą ar realizavimą gali būti taikoma tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė, priklausomai nuo aplinkybių ir turto vertės.
„Už žinomai neteisėtu būdu gauto turto (iki trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių vertės) įgijimą ar realizavimą gali būti skiriama bauda nuo 60 iki 200 eurų (LR ANK 109 straipsnis).
Už smulkią vagystę ar sukčiavimą gresia bauda nuo 90 iki 400 eurų (LR ANK 108 straipsnis).
Už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą numatyta baudžiamoji atsakomybė (LR BK 189 straipsnis)“, – paaiškina jie.
Tačiau įrodyti, kad parduodama prekė yra vogta, yra itin sunku. Anot policijos pareigūnų, asmenys nenurodo, iš kur įsigijo daiktus, o prekybos centrų administracijai ne visada pavyksta skubiai patvirtinti vagystės faktą.
Policija stebi situaciją
Po vilnietės įrašo apie incidentą ir naujienų portalo tv3.lt kreipimosi, policijos pareigūnai nurodė atkreipsią didesnį dėmesį bei turgaus ir jo prieigose stebės, ar neprekiaujama galimai vogtais daiktais ir t.t.
Po kiek laiko pasiteiravus dėl situacijos, buvo nurodyta, kad situacija yra stebima.
„Policijos pareigūnai periodiškai lankosi „Halės“ turgavietėje, stebi, ar nevyksta nelegali prekyba, ir vertina turgaus teritorijoje situaciją. Gavus pranešimų apie įtartinus asmenis ar siūlomas prekes, nustatoma asmens tapatybė, aiškinamasi prekių kilmė bei atliekami kiti reikalingi patikrinimai“, – nurodo policijos pareigūnai.
Be to vykdomas ir bendradarbiavimas su turgavietės administracija, turint įtarimų peržiūrimi kamerų užfiksuoti vaizdo įrašai, vykdomos prevencinės priemonės.
„Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai bendradarbiauja su „Halės“ turgavietės administracija – keičiamasi informacija, teikiami vaizdo kamerų įrašai, vykdomos vagysčių prevencijos priemonės tiek klientų, tiek prekiautojų atžvilgiu.
Administracija yra informuota, kad pastebėjus įtartiną prekybą, būtina nedelsiant pranešti policijai“, – teigia policija.
Plačiau apie situaciją
J. Gusarovienė, feisbuke besidalindama įrašu bei užfiksuotų nelegalia prekyba užsiimančių asmenų nuotraukomis, sako, kad šįkart nusprendė nebetylėti ir parodyti, kas vyksta viename seniausių sostinės turgų.
„Ar perkate vogtus daiktus? Rytas Halės turguje. <...> Keli vyrai greitai sukasi tarp prekystalių – traukia iš krepšio aliejų, maisto papildus. 700 ml. ispaniško aliejaus – 5 eurai. Pirkėjų atsiranda greitai. Gal kavos turi? Kokios nori? Atnešiu po 12 valandos – sutaria.
Naivių klausimų, ar pirkėjai nežino, kad perka vogtas prekes iš prekybos centrų ir kodėl tai tinka policijai, neklausiu“, – rašo moteris.
Ji prisiminė ir savo asmeninę istoriją, kai teko susidurti su nesąžiningais klientais. Kartą, pasak jos, netgi reikėjo asmeniškai ieškoti žmonių, kurie bandė pasisavinti jos kurtą papuošalą.
„Pati prisiminiau tikriausiai vienintelį atvejį, kai turėjau gaudyti už papuošalą nesumokėjusius klientus. Atėjo atsiimti užsakymo – sukurto auksinio žiedo su smaragdu prieš pat skrydį. Ojojoj, vėluojame, skubame, padarysime pavedimą iškart atskridę.
Praėjo kelios dienos, savaitė, primenu apie skolą – tyla. Papasakojau vyrui apie skolininkę, susirado feibuke jos vyrą, parašė, ar malonu, kad žmona nešioja papuošalus už kuriuos nesumokėta? Po kelių minučių pinigai įkrito į sąskaitą“, – pasakoja ji.
Naujienų portalas tv3.lt komentaro apie situaciją užklausė ir Halės turgaus, tačiau atstovai komentaro dar nepateikė.
