Pamatę, ką Vilniaus turguje pardavinėja vyrai, apstulbo net visko matę – policija įspėja visus

J. Gusarovienė, feisbuke besidalindama įrašu bei užfiksuotų nelegalia prekyba užsiimančių asmenų nuotraukomis, sako, kad šįkart nusprendė nebetylėti ir parodyti, kas vyksta viename seniausių sostinės turgų.
„Ar perkate vogtus daiktus? Rytas Halės turguje. <...> Keli vyrai greitai sukasi tarp prekystalių – traukia iš krepšio aliejų, maisto papildus. 700 ml. ispaniško aliejaus – 5 eurai. Pirkėjų atsiranda greitai. Gal kavos turi? Kokios nori? Atnešiu po 12 valandos – sutaria.
Naivių klausimų, ar pirkėjai nežino, kad perka vogtas prekes iš prekybos centrų ir kodėl tai tinka policijai, neklausiu“, – rašo moteris.
Ji prisiminė ir savo asmeninę istoriją, kai teko susidurti su nesąžiningais klientais. Kartą, pasak jos, netgi reikėjo asmeniškai ieškoti žmonių, kurie bandė pasisavinti jos kurtą papuošalą.
„Pati prisiminiau tikriausiai vienintelį atvejį, kai turėjau gaudyti už papuošalą nesumokėjusius klientus. Atėjo atsiimti užsakymo – sukurto auksinio žiedo su smaragdu prieš pat skrydį. Ojojoj, vėluojame, skubame, padarysime pavedimą iškart atskridę.
Praėjo kelios dienos, savaitė, primenu apie skolą – tyla. Papasakojau vyrui apie skolininkę, susirado feibuke jos vyrą, parašė, ar malonu, kad žmona nešioja papuošalus už kuriuos nesumokėta? Po kelių minučių pinigai įkrito į sąskaitą“, – pasakoja ji.
Policijos atsakas
Kaip naujienų portalui tv3.lt teigė Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas, Vilniaus m. 3-ojo PK pareigūnai (kurių prižiūrimoje teritorijoje yra minėtas turgus) informavo, kad pranešimų dėl galimai nelegalios prekybos jie nėra gavę.
Jis pabrėžė, kad pareigūnai atkreips dėmesį į šią informaciją, turgaus ir jo prieigose stebės, ar neprekiaujama galimai vogtais daiktais ir t.t.
