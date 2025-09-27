Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pamatę, ką Vilniaus turguje pardavinėja vyrai, apstulbo net visko matę – policija įspėja visus

2025-09-27 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 15:00

Vilniaus Halės turguje pirkėjai gali susidurti su neįprastu, bet pavojingu reiškiniu. Juvelyrės teigimu, čia atvirai siūlomos vogtos prekės. Apie tai socialiniame tinkle pasidalijo žinoma Lietuvos juvelyrė Jurga Gusarovienė, teigdama, kad tokius vaizdus turguje matanti jau ne pirmą kartą. Anot jos, tarp prekystalių sukinėjasi vyrai, siūlantys vogtus produktus už pigiai, o pirkėjų tam netrūksta.

Vogti daiktai Halės turguje (tv3.lt koliažas)

Vogti daiktai Halės turguje (tv3.lt koliažas)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Gusarovienė, feisbuke besidalindama įrašu bei užfiksuotų nelegalia prekyba užsiimančių asmenų nuotraukomis, sako, kad šįkart nusprendė nebetylėti ir parodyti, kas vyksta viename seniausių sostinės turgų.

„Ar perkate vogtus daiktus? Rytas Halės turguje. <...> Keli vyrai greitai sukasi tarp prekystalių – traukia iš krepšio aliejų, maisto papildus. 700 ml. ispaniško aliejaus – 5 eurai. Pirkėjų atsiranda greitai. Gal kavos turi? Kokios nori? Atnešiu po 12 valandos – sutaria.

Naivių klausimų, ar pirkėjai nežino, kad perka vogtas prekes iš prekybos centrų ir kodėl tai tinka policijai, neklausiu“, – rašo moteris.

Ji prisiminė ir savo asmeninę istoriją, kai teko susidurti su nesąžiningais klientais. Kartą, pasak jos, netgi reikėjo asmeniškai ieškoti žmonių, kurie bandė pasisavinti jos kurtą papuošalą.

„Pati prisiminiau tikriausiai vienintelį atvejį, kai turėjau gaudyti už papuošalą nesumokėjusius klientus. Atėjo atsiimti užsakymo – sukurto auksinio žiedo su smaragdu prieš pat skrydį. Ojojoj, vėluojame, skubame, padarysime pavedimą iškart atskridę.

Praėjo kelios dienos, savaitė, primenu apie skolą – tyla. Papasakojau vyrui apie skolininkę, susirado feibuke jos vyrą, parašė, ar malonu, kad žmona nešioja papuošalus už kuriuos nesumokėta? Po kelių minučių pinigai įkrito į sąskaitą“, – pasakoja ji.

Policijos atsakas

Kaip naujienų portalui tv3.lt teigė Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas, Vilniaus m. 3-ojo PK pareigūnai (kurių prižiūrimoje teritorijoje yra minėtas turgus) informavo, kad pranešimų dėl galimai nelegalios prekybos jie nėra gavę.

Jis pabrėžė, kad pareigūnai atkreips dėmesį į šią informaciją, turgaus ir jo prieigose stebės, ar neprekiaujama galimai vogtais daiktais ir t.t.

