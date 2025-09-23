Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje neaiškiomis aplinkybėmis iš penkto aukšto iškrito moteris

2025-09-23 13:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-23 13:58

Vilniuje, Naujininkuose, neaiškiomis aplinkybėmis iš penkto aukšto iškrito moteris.

Vilniuje nukrito moteris (nuotr. Broniaus Jablonsko)
10

Vilniuje, Naujininkuose, neaiškiomis aplinkybėmis iš penkto aukšto iškrito moteris.

1

Pranešama, kad Dariaus ir Girėno g. antradienį, apie vidurdienį, iš penkto aukšto nukrito moteris. Ji nukrito ant stiklinio stogelio.

Vilniuje nukrito moteris
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje nukrito moteris

Moteris, pirminiais duomenimis, yra sąmoninga ir yra išvežta į ligoninę.

Aplinkybės kol kas neaiškios.

Įvykio vietoje dirba tyrėjai.

Netoli įvykio vietos yra muzikos mokykla, kuri antradienį stabdys užsiėmimus dėl šio įvykio.

