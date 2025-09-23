Vilniuje neaiškiomis aplinkybėmis iš penkto aukšto iškrito moteris

Pranešama, kad Dariaus ir Girėno g. antradienį, apie vidurdienį, iš penkto aukšto nukrito moteris. Ji nukrito ant stiklinio stogelio.
Moteris, pirminiais duomenimis, yra sąmoninga ir yra išvežta į ligoninę.
Aplinkybės kol kas neaiškios.
Įvykio vietoje dirba tyrėjai.
Netoli įvykio vietos yra muzikos mokykla, kuri antradienį stabdys užsiėmimus dėl šio įvykio.
