Šie ženklai be testo pasakys, kad esate nėščia: atkreipkite į juos dėmesį

Naujienų portalui tv3.lt „Camelia“ vaistinės vaistininkė Julija Aganauskaitė-Žukaitė paaiškina, kokie yra pirmieji 10 nėštumo požymių – kai kurie gali nustebinti net tas, kurios nėštumą jau yra patyrusios.
Pirmieji nėštumo požymiai
Vaistininkė Julija sako, kad dažnai galima sumaišyti nėštumo požymius su PMS, kadangi jie, anot jos, yra labai panašūs.
„Pavyzdžiui, krūtys gali tapti jautresnės, skaudėti, patinti arba patamsėti spenelių aureolės. Taip pat daugelis moterų jaučiasi labai pavargusios, net labai ankstyvame nėštumo etape.
Tai gali būti dėl padidėjusio progesterono kiekio, nes kai kurios moterys labai jautriai reaguoja net ir į minimaliai padidėjusį progesterono kiekį“, – pirmuosius požymius įvardija ji.
Vaistininkės teigimu, dar vienas iš pirmųjų nėštumo simptomų yra dažnas šlapinimasis. Tai lemia padidėjęs kraujo tūris organizme, dėl kurio suaktyvėja inkstų veikla, todėl moterys šlapinasi dažniau.
„Taip pat pykinimas su vėmimu arba gali būti rytinis pykinimas, bet aišku gali būti ir bet kuriuo paros metu ir jis gali prasidėti jau po maždaug dviejų-keturių savaičių nuo pastojimo arba gali stipriai pasikeisti kvapų jautrumas, skonio pomėgiai“, – toliau nėštumo simptomus vardija pašnekovė.
Vaistininkės teigimu, vienas iš požymių, kuris išskiria nėštumą nuo priešmenstruacinio sindromo (PMS), yra lengvas kraujavimas, dar vadinamas implantaciniu kraujavimu.
„Būna kitoks kraujavimas, būna šviesesnis, toks kaip tepliojimas arba rausvos dėmės, kuris pasireiškia būtent po maždaug 6-12 dienų po pastojimo, kai embrionas įsitvirtina gimdos gleivinėje ir pakyla bazinė kūno temperatūra.
Čia turbūt toms moterims aktualu, kurios seka savo kūno temperatūrą. Tuomet jos gali pastebėti, kad išlieka aukšta temperatūra ilgiau nei įprastai, nei po ovuliacijos būna“, – aiškina J. Aganauskaitė-Žukaitė.
Atskleidė, ar dažnas pykinimas gali pasireikšti tik pastojus
Vaistininkė sako, kad nors pykinimas yra dažnas nėštumo simptomas, jis gali pasireikšti ir dėl skrandžio virusų, apsinuodijimų maistu.
„Kai kyla problemų su skrandžiu, dažnai pasireiškia padidėjęs rūgštingumas. Jei skrandžio sutrikimai rimtesni, gali atsirasti pykinimas. Taip pat pykinimą gali sukelti stresas, nerimas ar hormonų pokyčiai – tačiau šie pokyčiai nebūtinai turi būti susiję su nėštumu“, – atskleidžia ji.
Pasak J. Aganauskaitės-Žukaitės, kai kurie simptomai, tokie kaip nuovargis, gali būti susiję ne tik su nėštumu, bet ir su kitais veiksniais – pavyzdžiui, miego trūkumu, stresu ar perdegimu. Be to, jei moteris vartoja tam tikrus vaistus, pasireiškiantys pojūčiai gali būti ir jų šalutinis poveikis.
„Labai dažnai būna, kada yra geležies stoka ar kitų sveikatos problemų, ar B vitamino trūkumas. Ir, aišku, nuovargis taip pat jaučiamas ir per PMS, todėl nebūtinai pykinimas ir vėmimas reiškia, kad esate nėščia. Jie tampa tokie reikšmingi tik tuomet, kai pasidarote nėštumo testą arba kraujo tyrimą, arba gydytojas nustato, jog esate nėščia“, – sako vaistininkė.
Be to, ji priduria, kad ankstyvose nėštumo stadijose yra netgi normalu nejausti jokių nėštumo požymių, o kiekvienas organizmas individualiai reaguoja į hormoninius pokyčius:
„Kai kurios moterys beveik nieko nejaučia arba simptomai būna lengvi, pavyzdžiui, nuovargis ar jautrumas, kad jų net nesieja su nėštumu. Jei moteris daug dirba, nepavalgo, nuolat jaučia nuovargį ar turi nereguliarų ciklą, ji gali tiesiog nepastebėti, kad tai galėtų būti nėštumo požymiai.“
Kada verta atlikti nėštumo testą?
Vaistininkės teigimu, geriausia yra nėštumo testą atlikti pirmą dieną po neprasidėjusių menstruacijų, jeigu ciklas yra reguliarus.
„Ankstyvas testas gali parodyti jau 10 dienų po ovuliacijos, nors 10 dienų po ovuliacijos dar neturėtų būti prasidėjusios mėnesinės“, – priduria pašnekovė.
J. Aganauskaitė-Žukaitė taip pat pabrėžia, kad tiksliausias ir ankstyviausias būdas nustatyti nėštumą – kraujo tyrimas, vadinamas HCG.
„Jis nustato labai anksti – maždaug po šešių-aštuonių dienų nuo pastojimo, dar prieš prasidedant mėnesinėms, kai jos dar toli“, – sakė vaistininkė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!