TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tokį žiaurumą matė seniai: 54-erių Renata padėjo dukrai užkasti ką tik gimusį sūnų

2025-10-09 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 12:50

Rynicoje, Lenkijoje, šiemet buvo aptiktas šalia namo palaidotas naujagimio kūnas. Tyrėjų išvados patvirtino, kad berniukas buvo palaidotas praėjus kelioms valandoms po gimimo, o suimtos naujagimio mama ir senelė yra kaltinamos nužudžiusios mažylį. 

Kauno rajone namuose rastas šiemet gimusios mergytės kūnas (tv3.lt fotomontažas)

Rynicoje, Lenkijoje, šiemet buvo aptiktas šalia namo palaidotas naujagimio kūnas. Tyrėjų išvados patvirtino, kad berniukas buvo palaidotas praėjus kelioms valandoms po gimimo, o suimtos naujagimio mama ir senelė yra kaltinamos nužudžiusios mažylį. 

1

Manoma, kad tragedija įvyko 2019 ir 2020 metų sandūroje Gryfino rajone. Pasak prokuratūros, moterys veikė kartu – vietoj to, kad suteiktų pagalbą naujagimiui, jos priėmė siaubingą sprendimą, kurio aplinkybės buvo atskleistos tik po kelerių metų, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nustatė Ščecino apygardos prokuratūra, 31-erių Małgorzata I. savo namuose pagimdė sūnų. Vietoj pagalbos iškvietimo ji kartu su savo motina, 54-erių Renata I., galėjo nuspręsti atsikratyti kūdikio.

Remiantis tyrėjų išvadomis, moterys gyvą naujagimį palaidojo šalia savo namų.

Ilgą laiką šis atvejis buvo mįslė. Tik 2025 m. balandžio mėnesį padarytas šokiruojantis atradimas – žemėje buvo rasti kūdikio palaikai. Po šio radinio abiem moterims pateikti kaltinimai dėl ypač žiauraus nužudymo.

Motina serga sunkiu psichiniu sutrikimu

Tyrimo metu atlikti išsamūs Małgorzatos I. psichiatriniai tyrimai. Du ekspertai psichiatrai nustatė, kad moteris serga sunkiu psichiniu sutrikimu, kuris smarkiai riboja jos gebėjimą suvokti savo veiksmų reikšmę ir kontroliuoti elgesį. Vis dėlto ekspertai pripažino, kad ji gali dalyvauti teismo procese. Jei bus pripažinta kalta, ji bausmę atliks terapiniame skyriuje.

Ščecino regioninės prokuratūros atstovė spaudai, prokurorė Julia Szozda, patvirtino, kad tyrimo metu abi moterys buvo suimtos. Nustatyta, kad nei motina, nei močiutė anksčiau neturėjo teistumo.

Małgorzata I. tyrimo metu prisipažino esanti kalta ir pateikė išsamius paaiškinimus, o jos motina Renata I. kaltinimus kategoriškai neigė ir tvirtino neturėjusi jokio ryšio su anūko mirtimi. Kol kas nuosprendis nėra paskelbtas.

Pagal Lenkijos baudžiamąjį kodeksą, ypač žiaurus vaiko nužudymas baudžiamas nuo 15 metų laisvės atėmimo iki įkalinimo iki gyvos galvos.

