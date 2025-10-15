Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Organus pardavė, o kūną sudegino: šou dalyvė pradingo Azijoje

2025-10-15 17:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 17:39

Muzikinio šou „Balsas“ baltarusiškos versijos dalyvė Vera Kvarcova buvo parduota organų prekeiviams, o jos kūnas vėliau kremuotas Mianmare, skelbiama „The Voice Mag“. Artimųjų teigimu, paskutinį sykį su mergina, kuri į Aziją išvyko dirbti modelio darbą, bet atsidūrė sukčių skambučių centre, jie kalbėjo spalio pradžioje.

Organus pardavė, o kūną sudegino: šou dalyvė pradingo Azijoje (nuotr. VK.com)

Muzikinio šou „Balsas“ baltarusiškos versijos dalyvė Vera Kvarcova buvo parduota organų prekeiviams, o jos kūnas vėliau kremuotas Mianmare, skelbiama „The Voice Mag“. Artimųjų teigimu, paskutinį sykį su mergina, kuri į Aziją išvyko dirbti modelio darbą, bet atsidūrė sukčių skambučių centre, jie kalbėjo spalio pradžioje.

Žinoma atlikėja iš Baltarusijos V. Kravcova neseniai susigundė „įdomiu pasiūlymu internete“: užsidirbti pinigų Tailande. Minsko gyventoja atskrido į Bankoką ir iškart pateko šiuolaikinę vergiją.

Rugsėjo 20 d. mergina buvo išvežta į Jangono (Rangūno) miestą Mianmare (Birmoje), kur pateko į sukčių skambučių centrą – merginos ten flirtuoja su vyrais pažinčių svetainėse ir siūlo investuoti pinigus, kuriuos vėliau pasisavina nusikaltėliai. Merginos kontaktai su artimaisiais nutrūko spalio pradžioje. 

Baltarusijos VRM paskelbė, kad ambasada Vietname „vykdo dingusios Baltarusijos Respublikos pilietės paieškas“. Anot dingusios mergino motinos, ryšys su ja nutrūko spalio 4-ąją. Tikrai yra žinoma, kad ji išskrido į Jangoną, kur vėliau tiesiog dingo.

Spalio 15-ąją buvo paskelbta, kad V. Kravcova žuvo. Atlikėja „neatitiko sukčių lūkesčių“ – per mažai uždirbo pinigų ir buvo „atiduota organų prekeiviams“, o jos kūnas vėliau buvo sudegintas. „Artimieji sulaukė išpirkos – 500 tūkst. dolerių – reikalavimo, prieš sulaukdami pranešimo apie jau kremuotą jos kūną. Dabar vykdomos derybos dėl pelenų grąžinimo į tėvynę“, – skelbiama „Mash“. 

Mianmaro teritorijoje yra apie 100–120 tūkstančių prekybos žmonėmis aukų, rašoma „The Voice Mag“. Dauguma šių žmonių yra iš Vietnamo, Indijos ir Šri Lankos. Tarp jų yra ir apie rusų, pareiškė Rusijos ambasadorius Mianmare Iskanderis Azizovas. Visi jie dirba skambučių centre, kuris užsiima pinigų išviliojimu.

