Šią mergaitę vadino gražiausia pasaulyje: štai kaip ji atrodo dabar

Dabar Thylane Blondeau – 24-erių prancūzų modelis, aktorė ir verslininkė, vis dar dirbanti mados industrijoje, tačiau atrodanti visiškai kitaip nei tada, kai pirmą kartą pasirodė žurnaluose.
Nors jos vaikystės fotosesijos kėlė skandalus, šiandien Thylane pati valdo savo karjerą ir yra viena žinomiausių jaunųjų Prancūzijos moterų, rašoma mirror.co.uk.
Nuo podiumo iki pasaulinės šlovės
Thylane tapo interneto sensacija vos šešerių metų, kai dėl savo ryškių mėlynų akių ir vešlių, šviesių plaukų buvo karūnuota „gražiausia mergaite pasaulyje“. Vos ketverių ji jau žengė „Jean-Paul Gaultier“ podiumu ir akimirksniu atsidūrė dėmesio centre.
2010 m., būdama devynerių, ji pasirodė „Vogue Enfants“ fotosesijoje, kuri sukėlė pasipiktinimą visame pasaulyje – mergaitė buvo nufotografuota avint aukštakulnius, dėvint sijoną ir pilną makiažą.
Jos motina tuomet reagavo ramiai: „Vienintelis dalykas, kuris mane šokiruoja nuotraukoje, yra jos nešiojamas vėrinys, kurio vertė siekia 3 milijonus eurų.“
Nepaisant prieštaringų vertinimų, Thylane tęsė modelio karjerą.
Karjera, kuri tęsiasi jau du dešimtmečius
Thylane gimė 2001 m. balandžio 5 d. Ekse, Prancūzijoje, futbolininko Patricko Blondeau ir televizijos laidų vedėjos bei rašytojos Véronikos Loubry šeimoje. Jos tėvai išsiskyrė 2016 m.
Pradėjusi modelio karjerą vos ketverių metų, Thylane bendradarbiavo su garsiausiais mados namais – „Dolce and Gabbana“, „Ralph Lauren“, „Chanel“, „Versace“ ir „L’Oréal“.
Būdama 13 metų, ji papuošė žurnalo „Jalouse“ viršelį, kuriame buvo giriama kaip „virtuozinis modelis“. 2015 m. ji pasirašė sutartį su „IMG Models“ ir pradėjo aktorės karjerą – atliko Gabriele vaidmenį filme „Gražuolė ir Sebastianas: Nuotykiai tęsiasi“.
2017 m. tapo „L’Oréal“ ambasadore, o 2018 m. vėl užėmė pirmąją vietą TC Candler „100 gražiausių veidų“ sąraše, kuriame pasirodė ir kitais metais – 2014, 2015, 2016, 2017 bei 2019 m.
Nuo modelio iki verslininkės
Šiandien Thylane yra ne tik modelis, bet ir kūrybos direktorė. Ji įkūrė savo mados prekės ženklą „Heaven May“ bei kosmetikos liniją „Enalyht“. Socialiniuose tinkluose ją seka daugiau nei 7 milijonai žmonių.
„Aš užaugau prieš kamerą, todėl žinau, kaip svarbu išlikti savimi – net kai visi nori, kad būtum kitokia“, – yra sakiusi Thylane viename interviu.
Dabar 24 metų modelis atrodo visiškai kitaip nei vaikystėje – suaugusi, brandi ir spinduliuojanti natūralų pasitikėjimą savimi. Ji vis dar dirba su „IMG Models“ agentūra ir reguliariai pasirodo svarbiausiuose mados renginiuose.
Per 2025 m. Kanų tarptautinį kino festivalį Thylane vėl atsidūrė dėmesio centre – žengdama raudonuoju kilimu ji atrodė elegantiškai ir visiškai kitokia nei tą dieną, kai pirmą kartą buvo pavadinta „gražiausia mergaite pasaulyje“.
Thylane įrodė, kad net ir ankstyvas žinomumas gali tapti tvirtu pagrindu ilgametei karjerai – jei tik išmoksti grožį derinti su išmintimi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!