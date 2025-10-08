Solveigai Mykolaitytei apsilankymas kirpykloje baigėsi ligoninėje: moteris išgabenta greitosios automobiliu

Moteris atskleidė, kas nutiko, jog prireikė medikų pagalbos.
Žinomas modelis Solveiga Mykolaitytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriame dėkojo Palangos medikams. Šiuo įrašu moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Dėkojo medikams
Solveiga Mykolaitytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriame rašo:
„Mums visiems būna ir sunkesnių dienelių.
Šiandien tik noriu pasakyti ačiū Palangos paramedikams, priimamojo gydytojams ir visam personalui už greitą reakciją, šiltą žodį, profesionalumą ir net žemaitiškus juokelius.
Jūs padarėte, kad viskas stresinėje situacijoje atrodytų daug mažiau baisu“.
Solveiga ne juokais išgąsdino gerbėjus bei artimuosius.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi, Solveiga papasakojo, kas atsitiko kirpykloje, jog prireikė medikų pagalbos:
„Vitaminų pritrūko ir širdis užsikalatojo kirpykloje sėdint, išgąsdinau visą kolektyvą ir iškvietė greitąją.
Ligoninėje kraujo tyrimai parodė, jog itin trūksta kalio, geležies, vitamino B.
Štai, kodėl dabar visoms moterims sakau, svarbu savęs nepamiršti po nėštumo, gimdymo ir ilgo maitinimo krūtimi, tikrinkitės kraują, stiprėkite ir ne tik vaikus, bet ir savęs žiūrėkite.
Sulašino kalio lašelinę, prisakė kokių vitaminų gerti ir išleido namo. Pristabdė truputį, kad tiek daug nelėkti visur bei neskubėti ir sveikatą dažniau tikrintis“.
Moteris nuoširdžiai dėkojo visai medikų komandai, kuri pasirūpino jos sveikata.
