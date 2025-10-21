Nužudytos 40-metės Agnės artimiesiems – stulbinanti žinia

Lietuvė Agnė augino tris vaikus, kurie po žiauriausiu įmanomu būdu neteko savo mylimiausio ir artimiausio žmogaus – mamos.
Artimieji bei visi pažinoję nužudytąją, negaili gerų žodžių ir atsiliepia apie ją itin šiltai, kaip apie mylinčią, šeimai atsidavusią mamą, švelnią dukrą, ištikimą draugę bei geraširdę kaimynę.
Renkama parama – surinkta įspūdinga suma
Lietuvių bendruomenė Londone po šiurpios tragedijos gofundme.com platformoje pradėjo rinkti paramą Agnės vaikučiams.
„Yra akimirkų, kurios viską pakeičia. Akimirkų, po kurių niekas nebebūna taip, kaip buvę iki šiol. Tokia akimirka sudaužė ir šios šeimos pasaulį į tūkstančius nebesurenkamų šipulių…
Iš gyvenimo buvo žiauriai ir neteisingai išplėšta Agnė – moteris, kuri buvo viskas tiems, kurie ją pažinojo. Mylinti, šeimai atsidavusi mama, švelni dukra, ištikima draugė, geraširdė kaimynė. Žmogus, kurio šypsena šildė, apkabinimas ramino, o širdis niekada nepavargo dalinti aplinkiniams meilę“, – rašo lietuvių bendruomenės nariai.
Pasak jų, vyriausioji Agnės dukra vos ką tik pradėjo savarankiško gyvenimo kelią, tačiau nors ir pati pati palaužta po tragedijos, nuo tos dienos bus priversta būti stiprybe mažiesiems.
„Tai ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas. Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai – būti šalia ir padėti. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“
Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį galėtų pakeisti šviesa“, – prašoma paramos platformoje.
Įraše matyti, kad prie paramos jau prisidėjo 911 žmonių, o bendra surinkta suma jau perkopė 23 tūkst. eurų.
Apie kraupų nužudymą prabilo ir kaimynai
40-metė Agnė Druskienė buvo rasta sužalota peiliu savo šeimos namuose Londono rytiniame Haveringo rajone, skelbia naujienų portalas metro.co.uk.
Skelbiama, kad policija šeštadienį, spalio 18 d., 1.04 val., buvo iškviesta į namus dėl sužalojimo peiliu Cranham Road gatvėje, Hornchurcho vietovėje. Medikai įvykio vietoje konstatavo lietuvės mirtį.
A. Druskienės 43-erių metų vyras Augustinas Druskis buvo suimtas ir pirmadienį stos prieš Barkingside'o magistratų Court teismą. Jis kaltinamas jos nužudymu.
„Agnės artimieji buvo informuoti ir jiems padeda specializuoti pareigūnai“, – sakė Londono policijos atstovas ir paragino ką nors žinančius apie šį incidentą paskambinti Londono policijai telefonu 101.
Lietuvių poros kaimynai teigia esą sukrėsti dėl to, kad tokia „miela“ mama buvo mirtinai subadyta savo namuose. Vienas jų pasakojo, kad policija uždarė gatvę nuo ankstyvo šeštadienio ryto.
„Esu visiškai sukrėstas. Tai mane labai nuliūdino. Jie atrodė miela šeima. Kai jų nebūdavo namuose, aš priimdavo jų siuntinius, ir jie visada buvo labai dėkingi.
Ryte matydavau, kaip mama veda vaikus į mokyklą. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Tai labai liūdna“, – sakė kaimynas.
