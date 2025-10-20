Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Tragedija Ariogaloje: upėje rastas automobilis, jame – vyro kūnas

2025-10-20 17:09
2025-10-20 17:09

Tragiška nelaimė Ariogaloje – Dubysos upėje rastas automobilis, o jame – vyro kūnas.

Tragiška nelaimė Ariogaloje (nuotr. Vaidos Girčės)
8

Tragiška nelaimė Ariogaloje – Dubysos upėje rastas automobilis, o jame – vyro kūnas.

1

Atvykę ugniagesiai ištraukė vyrą, dar bandė gaivinti, bet medikai konstatavo mirtį.

Tragiška nelaimė Ariogaloje
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tragiška nelaimė Ariogaloje

Automobilis sutvirtintas, kad jo nenuneštų srovė.

Apie incidentą taryboms pranešta 14 val. 25 min.

Įvykis tiriamas.

