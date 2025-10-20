Tragedija Ariogaloje: upėje rastas automobilis, jame – vyro kūnas

Atvykę ugniagesiai ištraukė vyrą, dar bandė gaivinti, bet medikai konstatavo mirtį.
Tragiška nelaimė Ariogaloje(8 nuotr.)
+4
Tragiška nelaimė Ariogaloje (nuotr. Vaidos Girčės)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tragiška nelaimė Ariogaloje
Automobilis sutvirtintas, kad jo nenuneštų srovė.
Apie incidentą taryboms pranešta 14 val. 25 min.
Įvykis tiriamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA