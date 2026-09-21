Gatvėje gėles pirkęs Remigijus Šimašius tokio pardavėjos gesto nesitikėjo: „Jau buvau ir primiršęs...“

Istorija jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Nustebino moters gestas
Ten R. Šimašius paskelbė nuotrauką su jurginų puokšte, o prie kadro papasakojo, kaip gėles pardavinėjusi moteris nepraleido jam progos padėkoti.
Vyras dalijosi:
„Šiandien prie Mindaugo „Maximos“ gatvėje iš mielos moters pirkau šiuos gražius jurginus ir buvau apdovanotas šilta padėka. Už kadaise būnant meru padarytą sprendimą, kurį jau buvau ir primiršęs.
Tuomet pavedžiau seniūnams, konsultuojantis su seniūnaičiais, nustatyti vietas, kur tinka ir galima epizodiškai prekiauti savo gėrybėmis.
Detalė, bet svarbi – vieniems pajamos ir savirealizacija, kitiems – patogumas ir miesto gyvumas.
Džiugu, kad tvarka išliko.
Miestas yra mielas, kai gražiai derina spontaniškumą ir tvarką, arba kaip senovės graikai sakytų, kur dera abi tvarkos – cosmos ir taxis.“
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