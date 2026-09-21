Policijos suvestinėje – vos kelios eilutės, tačiau už jų slėpėsi istorija apie 2 pedagogus

Šiandien aiškėja netikėtos šio iš pažiūros gana įprasto įvykio detalės. Nustatyta, kad automobilyje tuomet sėdėjo du Vilkaviškio švietimo įstaigų mokytojai, kurie nuo įvykio praėjus daugiau kaip 2 savaitėms toliau tęsia darbus. Policijos atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Policija tuomet skelbė: „Rugsėjo 5 d. apie 00 val. 35 min. Vilkaviškyje, Paupio g., patikrinimui sustabdžius automobilį „VW Touran“, kurį vairavo vyras (gim. 1984 m.), dalinės apžiūros metu ant galinės sėdynės buvo rastas užsegamas, plastikinis maišelis, kurio viduje augalinės kilmės galimai narkotinė medžiaga – kanapės.“
Kreipėsi saugumu susirūpinęs anonimas
Apie tai, kad policijai įkliuvo du skirtingų Vilkaviškio švietimo įstaigų mokytojai naujienų portalui tv3.lt pranešė anonimu likti norėjęs skaitytojas (dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo nuasmeninti laiške įvardyti asmenys – aut. past.):
„Kreipiuosi dėl galimai visuomenės dėmesio vertos istorijos Vilkaviškyje. Vilkaviškyje pareigūnai automobilyje sulaikė du pedagogus, kurie, kaip teigiama, buvo apsvaigę nuo narkotinių medžiagų.
Vienas iš jų – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokytojas. Teigiama, kad pareigūnai jo namuose atliktos kratos metu rado apie 50 gramų žolinės kilmės narkotinės medžiagos. Kartu automobilyje buvo Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus pedagogas, jie abu pareigūnams pripažino vartoję narkotines medžiagas.
Manau, ši istorija gali būti aktuali ne tik dėl galimo teisėsaugos tyrimo, bet ir dėl klausimų, susijusių su pedagogų atsakomybe, mokinių saugumu bei švietimo įstaigų reakcija į tokius atvejus. Švietimo įstaigos nėra sustabdę pedagogų darbo su mokiniais ir visa informacija yra slepiama.
Apmaudu, kad S. Nėries mokykla, aktyviai kovodama su narkotinių medžiagų vartojimu – įrengusi atitinkamus sensorius ir atlikdama paviršių testus – kartu nesiekia tinkamai įvertinti nustatytų aplinkybių.
Ypač kelia klausimų situacija, kai pedagogui, kurio atžvilgiu kyla įtarimų dėl galimo narkotinių medžiagų vartojimo, leidžiama toliau dirbti. Tėvų bendruomenei šiandien kyla klausimas ar paviršių testavimas adekvatus, nes rezultatams gali turėti įtakos ir pedagogas vartojantis narkotines medžiagas.“
Vienas asmuo pripažintas įtariamuoju
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai komentarą apie šį įvykį pateikė raštu:
„Atsakydami į pateiktą paklausimą, kuris grindžiamas žurnalistikos ir visuomenės informavimo tikslais, informuojame, kad 2026 m. rugsėjo 5 d. apie 00 val. 35 min. Vilkaviškyje, Paupio g., patikrinimui buvo sustabdytas automobilis „VW Touran“, kuriame buvo rasta nedidelė plastikinė pakuotė.
Įtarus, kad pakuotėje galimai yra augalinės kilmės narkotinės medžiagos, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. „Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti” 2 d., vienas asmuo pripažintas įtariamuoju. Šiuo metu ikiteisminiame tyrime dar nėra gauta patikimų duomenų dėl minėtos pakuotės turinio sudėties, laukiama specialistų išvadų.“
Policijos atstovai taip pat atkreipė dėmesį, kad asmuo yra nekaltas, kol nepripažįstamas kaltu įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
Apie įvykį išgirdo iš žurnalistų
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė tv3.lt sakė, kad neturi jokios oficialios informacijos apie šį įvykį:
„Nei policija, nei kitos institucijos apie tai mūsų neinformavo. Viskas šiuo metu yra gandų lygyje, kaip aš galiu daryti kažkokias išvadas. Negaliu dėl to nušalinti darbuotojo. Norėčiau pakalbėti su pačiu mokytoju.
Jei policija kažką sustabdė, tai turėtų informuoti darbdavį. O dabar iš žurnalistų sužinau. Dar nekalbėjau su darbuotoju, bet būtinai ketinu tą padaryti. Nepritarsiu tokiems dalykams. Jei pasitvirtins kaltinimai, tai tokiam darbuotojui nebus leista dirbti su vaikais.“
Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius patvirtino, kad žino, jog šiuo metu vyksta tyrimas: „Situacija, kad vyksta tyrimas – žinoma. Ar yra papildomai kažkokių grėsmių? Ne, nėra. Rizikų papildomų nepatiriame, situaciją stebime. Mes įstaigoje nieko neslepiame. Visiems gyvenime visko atsitinka. Esame griežtai reglamentavę savo veiklą.
Kitų institucijų atstovai papildomų rizikų taip pat nematė. Atsakingi sprendimai yra priimti. O kai bus pateiktos atsakingų institucijų išvados, tada įgyvendinsime ir įvardytas rekomendacijas. Esame atvira bendruomenė, bet visą laiką reikia vadovautis teismo sprendimu.“
Direktorius užtikrino, kad jei teismo sprendime bus įvardytas apribojimas dirbti su vaikais, tada bus priimti atitinkami sprendimai. Paaiškėjo, kad direktorių apie įvykį informavo pats darbuotojas. „Jis pats pranešė, kad turėjo tokį įvykį. Taip pat pateikė ir savo scenarijų, tačiau plačiau to komentuoti tikrai negaliu“, – pokalbį užbaigė G. Juodišius.
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