Aišku, kokius biudžetus turi Italijos ekipos

Lyderė šalyje yra Milano „Armani Olimpia“, kuri turi 40 milijonų eurų, o pusę šios sumos skiria pagrindinis jos rėmėjas. Antroje vietoje kitas Eurolygos klubas – Bolonijos „Virtus“, kurio finansai siekia 25 mln. eurų.
Tortonos „Bertram“ yra trečia su 14,5 milijono eurų, Romos SPQR – ketvirta su 12 milijonų, o penketuką užbaigia Venecijos „Umana Reyer“ su 11 milijonų eurų.
Palyginimui, kukliausiais finansais disponuoja Skafačio „Longobardi“, turinti tik 3,7 mln. eurų.
Likusios ekipos rikiuojasi taip: Romos „Maxima“, Varezės „Openjobmetis“ ir Neapolio „Napoli“ (po 10 mln. eurų), Emilijos Redžo „Una Hotels“ (9 mln. eurų), Kantu „Acqua S‘Bernardo“ ir Trento „Dolomiti Energia“ (po 7 mln. eurų), Veronos „Tezenis“ (6,5 mln. eurų), Udinės „Apu“ (6,1mln. eurų), Trevizo „Nutribullet“ ir Triesto „Pallacanestro“ (po 6 mln. eurų), Skafačio „Longobardi“ (3,7 mln. eurų).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.