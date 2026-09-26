Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Aišku, kokius biudžetus turi Italijos ekipos

2026-09-26 15:00 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-26 15:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Gazzeta dello Sport“ paviešino visų Italijos aukščiausios lygos ekipų biudžetus.

Milano klubas yra turtingiausias

„Gazzeta dello Sport“ paviešino visų Italijos aukščiausios lygos ekipų biudžetus.

REKLAMA
0

Lyderė šalyje yra Milano „Armani Olimpia“, kuri turi 40 milijonų eurų, o pusę šios sumos skiria pagrindinis jos rėmėjas. Antroje vietoje kitas Eurolygos klubas – Bolonijos „Virtus“, kurio finansai siekia 25 mln. eurų.

Tortonos „Bertram“ yra trečia su 14,5 milijono eurų, Romos SPQR – ketvirta su 12 milijonų, o penketuką užbaigia Venecijos „Umana Reyer“ su 11 milijonų eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Palyginimui, kukliausiais finansais disponuoja Skafačio „Longobardi“, turinti tik 3,7 mln. eurų.

Likusios ekipos rikiuojasi taip: Romos „Maxima“, Varezės „Openjobmetis“ ir Neapolio „Napoli“ (po 10 mln. eurų), Emilijos Redžo „Una Hotels“ (9 mln. eurų), Kantu „Acqua S‘Bernardo“ ir Trento „Dolomiti Energia“ (po 7 mln. eurų), Veronos „Tezenis“ (6,5 mln. eurų), Udinės „Apu“ (6,1mln. eurų), Trevizo „Nutribullet“ ir Triesto „Pallacanestro“ (po 6 mln. eurų), Skafačio „Longobardi“ (3,7 mln. eurų).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų