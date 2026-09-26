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Rusę teniso turnyre „nokautavo“ kamuoliukas: po smūgio jai liepta stovėti ant vienos kojos užsimerkus

2026-09-26 19:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 19:10
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Rusijos tenisininkė Tatjana Prozorova pareiškė, kad iš Singapūro turnyro pusfinalio turėjo pasitraukti dėl, jos teigimu, WTA fizioterapeuto daryto spaudimo. 22-ejų sportininkė tvirtina, kad po smūgio kamuoliuku į veidą jai buvo diagnozuotas galimas smegenų sukrėtimas.

Mačo akimirka | Stop kadras

Rusijos tenisininkė Tatjana Prozorova pareiškė, kad iš Singapūro turnyro pusfinalio turėjo pasitraukti dėl, jos teigimu, WTA fizioterapeuto daryto spaudimo. 22-ejų sportininkė tvirtina, kad po smūgio kamuoliuku į veidą jai buvo diagnozuotas galimas smegenų sukrėtimas.

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T. Prozorova Singapūre pasiekė karjeros rekordą – pirmą kartą pateko į WTA turnyro pusfinalį. Vis dėlto jame ji nebesivaržė, o jos varžovei Taliai Gibson buvo įskaityta pergalė be kovos.

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Problemos prasidėjo penktadienį, kai T. Prozorova kartu su Sofija Lansere žaidė dvejetų ketvirtfinalį. Rusei buvo pataikyta kamuoliuku į veidą ir dėl to pora buvo priversta nutraukti mačą. Pasak T. Prozorovos, netrukus į aikštę iškviestas WTA fizioterapeutas pareikalavo, kad ji atliktų specialų testą už aikštės ribų.

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„Fizioterapeutas, atėjęs į aikštę, primygtinai reikalavo, kad išeičiau atlikti specialų testą. Deja, nežinojau, kad galiu atsisakyti“, – socialiniuose tinkluose rašė tenisininkė.

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T. Prozorova teigė, kad testas jai buvo sudėtingas, ypač dėl didelio nuovargio. Per ankstesnes tris dienas ji aikštėje praleido daugiau nei po tris valandas.

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„Man buvo sunku atlikti kai kuriuos pratimus, pavyzdžiui, stovėti ant vienos kojos užmerktomis akimis“, – pasakojo rusė.

Tenisininkė teigė, kad vėliau su savo komanda ilgai diskutavo su turnyro organizatoriais. Pasak jos, organizatoriai palaikė jos norą tęsti pasirodymą turnyre, tačiau galutinį sprendimą priėmė WTA.

„Fizioterapeutas darė spaudimą visiems esantiems ir net pareiškė, kad nesu pajėgi pati prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą“, – teigė T. Prozorova.

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Rusė taip pat baiminasi, kad šis incidentas gali turėti įtakos jos dalyvavimui kitą savaitę prasidėsiančiame Kinijos atvirajame čempionate.

T. Gibson (WTA-63) finale žais su kanadiete Leylah Fernandez (WTA-31), kuri 1:6, 6:4, 6:2 įveikė lenkę Mają Chwalinską (WTA-25).

 WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Singapūre prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.

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