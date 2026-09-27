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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos rinktinėms – vienodas taškų kraitis, tačiau skirtingos vietos šachmatų olimpiadoje

2026-09-27 17:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 17:01
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Samarkande (Uzbekistanas) finišavo 46-oji šachmatų olimpiada, kurioje dalyvavo stipriausios pasaulio rinktinės. Lietuvos vyrų komanda galutinėje rikiuotėje užėmė 50-ąją vietą, o moterų rinktinė liko 59-a.Paskutiniame ture Lietuvos vyrai 1,5:2,5 pralaimėjo rumunams, o moterys 3:1 įveikė islandes.

„Lietuvos šachmatų“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Samarkande (Uzbekistanas) finišavo 46-oji šachmatų olimpiada, kurioje dalyvavo stipriausios pasaulio rinktinės. Lietuvos vyrų komanda galutinėje rikiuotėje užėmė 50-ąją vietą, o moterų rinktinė liko 59-a.Paskutiniame ture Lietuvos vyrai 1,5:2,5 pralaimėjo rumunams, o moterys 3:1 įveikė islandes.

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Per 11 olimpiados ratų Lietuvos vyrai iškovojo šešias pergales, kartą sužaidė lygiosiomis ir patyrė keturis pralaimėjimus. Mūsiškiai surinko 13 komandinių taškų.

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Individualiai geriausiai pasirodė Glebas Pidlužnij, kuris per dešimt partijų pelnė 7 taškus ir savo reitingą pagerino 18,7 taško. Pijus Stremavičius surinko 6 taškus per devynias partijas bei reitingą kilstelėjo 21,8 taško.

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Pirmoje lentoje žaidęs Titas Stremavičius iš devynių partijų surinko 5,5 taško ir prie savo reitingo pridėjo 14,6 taško. Tomas Laurušas pelnė 5 taškus per aštuonis susitikimus ir reitingą pagerino 0,6 taško.

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Paulius Pultinevičius per aštuonias partijas surinko 3,5 taško, o jo reitingas sumažėjo 8,4 taško.

Moterų rinktinė taip pat surinko 13 komandinių taškų. Lietuvos šachmatininkės per 11 ratų šešis kartus laimėjo, kartą sužaidė lygiosiomis ir keturis sykius pralaimėjo. Galutinėje įskaitoje lietuvės užėmė 59-ąją vietą.

Ryškiausiai iš Lietuvos rinktinės išsiskyrė Simona Limontaitė ir Agnė Mickūnaitė. Abi šachmatininkės per devynias partijas surinko po 7 taškus. S. Limontaitė savo reitingą pagerino 12,8 taško, o A. Mickūnaitė – net 44 taškais ir įvykdė reikalavimus WFM titului.

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Salomėja Zaksaitė pelnė 4 taškus iš devynių, Marija Šibajeva surinko 4,5 taško, o Gabija Šimkūnaitė – 2,5 taško.

Vyrų turnyre triumfavo šeimininkai Uzbekistano šachmatininkai, surinkę 20 komandinių taškų. Sidabras atiteko Indijai, o bronzos medaliais pasipuošė Vokietijos rinktinė – abi komandos surinko po 18 taškų.

Moterų varžybose auksą iškovojo Kinijos rinktinė, taip pat surinkusi 20 taškų. Kazachstano šachmatininkės su 18 taškų užėmė antrąją vietą, o bronza atiteko Indijai, kuri surinko 17 taškų. Prancūzės su Deimante Daulyte-Cornette pelnė 15 tšk. ir liko 12-os. Pati lietuvė pelnė 5 tšk. per 9 partijas, o jos reitingas krito 6,2 tšk.

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