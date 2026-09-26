Skaudi žinia Pekino turnyrui: čempionė ir dar dvi pirmo dešimtuko žaidėjos nestartuos

Iš turnyro pasitraukė trys žvaigždės, tarp jų – ir praėjusių metų čempionė Amanda Anisimova. 11-oji pasaulio raketė A. Anisimova Kinijoje savo titulo apginti negalės dėl riešo traumos. Tai reiškia, kad ji reitinge iškris iš 15-uko.
Organizatoriai neteko ne tik čempionės. Į Pekiną neatvyks ir pasaulio reitingo trečioji raketė Jessica Pegula bei dešimtąją vietą užimanti ukrainietė Marta Kostiuk.
BREAKING: defending champ Amanda Anisimova is also OUT of Beijing.
She will leave the top 15 after the event. https://t.co/OBOHQFUbxe pic.twitter.com/84LyCs4v6kREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) September 26, 2026
Jei J. Pegula jau yra praktiškai rami dėl vietos „WTA Finals“ turnyre, tai M. Kostiuk situacija daug sudėtingesnė. Ukrainietė pagal šiemet surinktus reitingo taškus yra 9-a, o į „WTA Finals“ pateks 8 geriausios sezono žaidėjos. M. Kostiuk iki tikslo trūksta 324 taškų, bet po turnyro Pekine veikiausiai skirtumas bus dar didesnis.
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