Lietuvos vyrų šachmatų rinktinė pralaimėjo Serbijai FIDE olimpiados dešimtajame ture

Dešimtajame ture Lietuvos vyrų rinktinė 1,5:2,5 neatsilaikė prieš Serbiją. Titas Stremavičius, Tomas Laurušas ir Glebas Pidužnij pasiekė lygiąsias, o Pijus Stremavičius patyrė pralaimėjimą.
Lietuvos moterų rinktinė 0,5:3,5 neprilygo Vengrijai. Pustaškį rinktinei atnešė tik Gabija Šimkūnaitė, o Salomėja Zaksaitė, Simona Limontaitė bei Marija Šibajeva patyrė nesėkmes.
Lietuvos vyrų rinktinė su 13 taškų užima 27-ą vietą. Lietuvos moterys turi 11 tšk. ir rikiuojasi 65-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 14-os.
Paskutiniame – 11-ame – ture sekmadienį Lietuvos vyrų lauks Rumunija, o moterų – Islandija.
Rusijos rinktinė, desperatiškai siekusi vietos olimpiadoje, į ją nebuvo įleista po FIDE tarybos sprendimo. Nustatyta, kad Rusijos šachmatų federacija veikė ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Tai trečia iš eilės šachmatų olimpiada, kurią praleido šalis agresorė. Įdomu tai, kad baltarusiams durys į olimpiadą buvo atvertos.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.