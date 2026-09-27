Jungtinėje Karalystėje penki vyrai įtariami rengę teroro aktą

Per spaudos konferenciją policijos viršininko pavaduotojas Richardas Ocone'as sakė, kad sekmadienį apie 0.45 val. policija gavo pranešimą apie tris įtartinas transporto priemones, važiavusias Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Ferfordo bazės link.
Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų Sprogmenų įstatymo pažeidimų.
Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal Terorizmo įstatymo 5 straipsnį.
Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausia tyrėjai.
„Aplink transporto priemones buvo nustatytas 400 metrų saugumo perimetras, kol jas tikrino kariuomenės sprogmenų neutralizavimo padalinys“, – sakė R. Ocone'as.
Pasak jo, tai buvo padaryta atsargumo sumetimais.
ELTA primena, kad sekmadienį Glosteršyro policija paskelbė, jog Velfordo kaimo, esančio netoli RAF Ferfordo bazės, gyventojai buvo evakuoti ir perkelti į laisvalaikio centrą.
Policiją iškvietė vienas Velfordo gyventojas, pastebėjęs, kad į kaimą atvažiavo trys įtartini mikroautobusai. Policijos pareigūnai įvykio vietoje sulaikė kelis vyrus.
Iš sraigtasparnio netoli RAF Ferfordo bazės nufilmuotuose vaizduose matyti prie trijų stovinčių baltų mikroautobusų veikiantis robotas su ratais.
JAV karinės oro pajėgos šia baze naudojasi jau kelis dešimtmečius. Šaltojo karo metais ir vėliau, per 1991 m. pirmąjį Persijos įlankos karą, joje veikė JAV strateginė oro pajėgų vadovybė.
Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo 1 d., kai buvęs ministras pirmininkas seras Keiras Starmeris leido iš jos vykdyti, jo teigimu, gynybinius JAV veiksmus prieš Irano raketų objektus.
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