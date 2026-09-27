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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Ieškomi afrikiečiai vyrų vaidmenims“: už skelbimo „Facebook“ kyšo Rusijos verbavimo schema

2026-09-27 16:30 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-27 16:30
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Rusija nenumaldomai ieško būdų, kaip pritraukti žmones į kruviną karą, kurį ji pradėjo Ukrainoje. Apgaulės būdu, žadėdama didelius uždarbius su karu nesusijusiose profesijose (kraštutiniu atveju – užnugario paramos tarnybose), jai pavyko į šalį privilioti, o vėliau į frontą išsiųsti jau tūkstančius žmonių iš skurdžių Afrikos ir Azijos šalių. Tačiau dabar okupantai sugalvojo naują verbavimo idėją – siūlo nusifilmuoti filme, rašo „The Moscow Times“.

„Ieškomi afrikiečiai vyrų vaidmenims“: už skelbimo „Facebook“ slypi Rusijos verbavimo schema (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Rusija nenumaldomai ieško būdų, kaip pritraukti žmones į kruviną karą, kurį ji pradėjo Ukrainoje. Apgaulės būdu, žadėdama didelius uždarbius su karu nesusijusiose profesijose (kraštutiniu atveju – užnugario paramos tarnybose), jai pavyko į šalį privilioti, o vėliau į frontą išsiųsti jau tūkstančius žmonių iš skurdžių Afrikos ir Azijos šalių. Tačiau dabar okupantai sugalvojo naują verbavimo idėją – siūlo nusifilmuoti filme, rašo „The Moscow Times“.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Skelbime, parengtame kaip veiksmo filmo plakatas, rašoma: „Pasaulinės atrankos konkursas. Naujas kino projektas. Ieškomi afrikiečiai vyrų vaidmenims“.

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Ši reklama pasirodė socialiniame tinkle „Facebook“, joje buvo pateiktas dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas, kuriame matyti juodaodžiai vyrai kareiviškose uniformose, rašo „Politico“.

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Antraštėse, sąmoningai ar ne, žaidžiama žodžiu „shooting“ (angl. – tiek „šaudymas“, tiek „filmavimas“).

Pagrindinis verbavimo specialistų tikslas – jauni vyrai, kurie negali rasti nuolatinio darbo ar apskritai jokio darbo, negali užsidirbti pragyvenimui dėl prastos ekonominės padėties savo šalyje.

Afrikos ne pelno siekianti organizacija „Code for Africa“ nustatė 89 interneto svetaines, septynias paskyras „Facebook“ ir kituose socialiniuose tinkluose, 39 paskyras ar kanalus žinučių programėlėse, naudojamas vykdyti šią verbavimo kampaniją. Taip pat pažymima, kad nuolat atsiranda naujų paskyrų šiam tikslui.

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Užsienio kariai Rusijos armijoje

Į Kremliaus pradėtą karą Ukrainoje jau pateko Indijos, Šri Lankos, Kubos, Ganos, Kenijos, Nepalo, Botsvanos, Pietų Afrikos Respublikos ir kitų valstybių gyventojai. Kai kurių iš jų, pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikos ir Kenijos, vadovai net asmeniškai pareikalavo Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo nutraukti šią praktiką jų šalyse.

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Anot Europos tarptautinių santykių tarybos vyresniojo specialisto Willo Browno, Maskva sukūrė milžinišką propagandos sistemą su dešimtimis tūkstančių botų, įtakingų asmenų ir turinio rinkodaros specialistų, kuriems pavesta sukurti įtikinamą naratyvą afrikiečiams, kuriame Rusija vaizduojama kaip jų laisvės, suvereniteto ir orumo gynėja.

„Iš pradžių manėme, kad ši propagandos sistema reikalinga tik siekiant daryti įtaką viešajai nuomonei. Tačiau dabar aišku, kad ji taip pat naudojama norint verbuoti viltį praradusiu jaunuolius į fronto liniją. [Ten patekę] pasakoja apie rasistinius įžeidimus, kaip iš jų vagia pinigus ir verčia pasirašyti sutartis [su Rusijos Federacijos gynybos ministerija], kurių turinio jie nesupranta, o po savaitės mokymų išmeta į minų lauką“, – sakė W. Brownas leidiniui „Politico“.

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