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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Iš Vokietijos – griežtas raginimas Rusijai

2026-09-26 20:03 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-26 20:03
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Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas šeštadienį Jungtinėse Tautose (JT) įvykusiame susitikime su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu paragino Maskvą „atsisakyti savo pavojingo eskalacijos kelio“, pranešė Berlyno diplomatas.

Vokietija atsakė į Lavrovo tiesioginį grasinimą: atkreipėme dėmesį (ELTA nuotr.)
GALERIJA (23)

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas šeštadienį Jungtinėse Tautose (JT) įvykusiame susitikime su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu paragino Maskvą „atsisakyti savo pavojingo eskalacijos kelio“, pranešė Berlyno diplomatas.

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Derybos buvo surengtos tuo metu, kai įtampa tarp Berlyno ir Maskvos dar padidėjo: Vokietija apkaltino Rusiją organizavus bandymą surengti drono ataką prieš Leipcigo oro uostą ir abi šalys nurodė uždaryti po viena kitos konsulatą.

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„J. Wadephulas paragino Rusijos Federaciją atsisakyti savo pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgiu kelio“, – sakė vokiečių diplomatas.

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„Jis aiškiai pareiškė: tokie incidentai kaip neseniai įvykęs bandymas surengti išpuolį Leipcige ar kitos hibridinės atakos nesusilpnins Vokietijos pasiryžimo remti Ukrainą, kuri patiria puolimą“, – pažymėjo diplomatas.

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Vokietija ragina Rusiją „atsisakyti savo pavojingo kelio“

Tai buvo pirmas toks susitikimas nuo tada, kai Maskva prieš daugiau nei ketverius metus pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą.

S. Lavrovas, kuris šeštadienį taip pat sakys kalbą JT pasaulio lyderių susirinkime Niujorke, su Vokietijos užsienio reikalų ministru paskutinį kartą buvo susitikęs 2022 metų sausį, kai tas pareigas ėjo Annalena Baerbock (Analena Bėrbok), o iki Rusijos pajėgų įsiveržimo į Ukrainą buvo likęs mažiau nei mėnuo.

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Vokietija yra viena iš pagrindinių Kyjivo sąjungininkių, o santykiai tarp Maskvos ir Berlyno, kurie jau prieš invaziją į Ukrainą buvo įtempti, pastarosiomis dienomis dar labiau pablogėjo.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

S. Lavrovas – ilgiausiai pareigas einantis Rusijos ministras ir vienas iš atviriausiai prieš Vakarus nusiteikusių Rusijos pareigūnų – neseniai apkaltino Vokietiją „vėl norint karo“.

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Europos šalys, įskaitant Vokietiją, pastarosiomis dienomis skambino pavojaus varpais dėl, jų teigimu, suintensyvėjusių Rusijos sabotažo veiksmų jų teritorijoje.

Pasak vokiečių diplomato, žiniasklaidos atstovai nebuvo įleisti į šeštadienį surengtą susitikimą, kuriame vyravo Ukrainos tema.

„Vokietijos užsienio reikalų ministras pasmerkė Rusijos tęsiamą vis labiau tikslingą agresiją prieš Ukrainos civilius gyventojus. Šis bandymas didinti spaudimą niekaip nekeičia Rusijos nepakeliamos padėties: kiekvieną mėnesį dešimtys tūkstančių Rusijos karių žūsta beviltiškame pozicijų kare, o Rusijos ekonomika toliau griūva“, – sakė diplomatas.

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Prieš susitikimą su S. Lavrovu Vokietijos pusė pareikalavo, kad būtų apribota žiniasklaidos prieiga ir kad įžanginės kalbos nebūtų įrašomos, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, kurią citavo Rusijos naujienų agentūra TASS.

Ji sakė, kad šeštadienio susitikimą inicijavo Berlynas ir jis tęsėsi apie 20 minučių.

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